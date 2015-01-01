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छठ पूजा:व्रतियों ने कॉलोनी में सात प्रकार के प्रसाद रखकर की छठ मइया की पूजा

अकलतराएक घंटा पहले
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  • भोजपुरी समाज ने बांस की टोकरी में रखा प्रसाद, व्रती आज तोड़ेंगे व्रत

भोजपुरी समाज द्वारा नगर के सीसीआई कॉलोनी परिसर के सामने दुर्गा मंदिर परिसर में छठ पूजा के तीसरे दिवस बांस की टोकरी में ठेकुए का प्रसाद, गन्ना, केला, पानी वाला नारियल, डाब, नीबू एवं चावल के लड्डू सहित सात प्रकार के प्रसाद रखकर शाम 5 बजे व्रती महिलाओं द्वारा छठ माता की पूजा अर्चना की गई और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। भोजपुरी समाज के संतकुमार सिंह एवं अविनाश सिंह ने बताया कि छठ पूजा के तीसरे दिवस समाज की महिलाओं द्वारा बास की टोकरी में 7 सामानों को रखकर पूजा अर्चना की गई। बास को आध्यात्म की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है इसमें पूजा की सामग्री को रखकर अर्घ देने के लिए पूजा स्थल तक लेकर जाते है। छठ में ठेकुए का प्रसाद सबसे महत्वपूर्ण होता है यह गुड़ और आटे से मिलकर बनता है बिना ठेकुए के छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। छठ की पूजा में गन्ने का होना जरूरी होता है , गन्ने को मीठे का शुद्ध श्रोत्र माना जाता है। गन्ना छठ मईया को बहुत प्रिय भी था। पूजा में गन्ने का पूरा गुच्छा अर्पित किया जाता है, पूजा में पानी वाला नारियल, खट्टे के तौर पर छठ मईया को डाब नींबू अर्पित किया जाता है यह एक विशेष प्रकार का नींबू होता है जो अंदर से लाल, ओर ऊपर से पीला होता है। चावल का लड्डू खास प्रकार के चावल से बनाया जाता है, चावल की खूबी यह होती है कि यह धान की कई परतों में तैयार होता है, जिसे पक्षी भी जूठा नहीं करते है। मान्यता है कि किसी तरह के अशुद्ध प्रसाद चढ़ाने से छठ मईया नाराज़ हो जाती है इसके लिए प्रसाद तैयार करने में विशेष सावधानियां बरती जाती है। भोजपुरी समाज की 30 से अधिक व्रती महिलाओं द्वारा आज डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद 21 नवंबर को सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने एवं पूजा अर्चना करने एवं प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास को तोड़ा जाएगा।

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