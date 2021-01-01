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आत्मनिर्भर भारत:गोधन न्याय योजना से मिला नया रोजगार, गोबर से लकड़ी बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं

अकलतरा7 घंटे पहले
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इस तरह बनाई जा रही लकड़ी। - Dainik Bhaskar
इस तरह बनाई जा रही लकड़ी।
  • समिति की महिलाएं गोबर से बने हुए कंडे व कंपोस्ट खाद बेच रहीं

स्वच्छ अकलतरा नगर स्तरीय संगठन समिति की महिलाओं द्वारा गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर की खरीदी की जा रही है। 5017 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है तथा पशुपालकों को अब तक 10 लाख तीन हज़ार चार सौ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है।

नगर के वार्ड नंबर 13 नए सब्जी मार्केट के पास एसएलआरएम सेंटर में समूह की महिलाओं द्वारा गोबर से कंडे, गोबर की लकड़ी,एवं कंपोस्ट खाद का निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्वच्छ अकलतरा नगर स्तरीय संगठन समिति में 43 महिला एवं 8 पुरुष सहित 51 सदस्य है। समूह द्वारा गोबर से कंडा बनाकर प्रति कंडा दो रुपए की दर से एवं कंपोस्ट खाद को दस रुपए प्रति किलो की दर से बिक्री की जा रही है।

समूह द्वारा अब तक 2425 के कंडे एवं 1350 रुपए के कंपोस्ट खाद की बिक्री लाभ प्राप्त किया जा चुका है। समूह द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गोबर से बने लकड़ी का निर्माण कार्य कर नगर के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की जगह गोबर से बने हुए लकड़ी का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

समूह की अध्यक्ष गौरी बाई खांडे एवं सचिव कमला तिवारी ने बताया कि गोबर से कंडे गोबर से लकड़ी एवं कंपोस्ट खाद बनाने का कार्य किया जा रहा है। गोबर से बनी हुई लकड़ी का मूल्य आठ रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है । मुख्य नगरपालिका अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि समूह को राज्य शासन के निर्देशानुसार गोबर खरीदी के लिए अधिकृत किया है। समूह द्वारा गोबर खरीदी करने के बाद पशुपालकों को उनके खातों में भुगतान किया जा रहा है।

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