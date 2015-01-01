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गौधन न्याय योजना:महिलाएं करेंगी बकरी व मुर्गी पालन आचार, पापड़ व अगरबत्ती भी बनाएंगी

जांजगीरएक घंटा पहले
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  • सीईओ ने की अधिकारियों व गौठान समितियों की समीक्षा

आदर्श गौठानों में महिला समूह द्वारा जैविक खाद, सब्जी भाजी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बकरीपालन, आचार, पापड़ दोना पत्तल, अगरबत्ती सहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिए आजीविका केन्द्र संचालित किए जाएंगे, ताकि समूह की महिलाओं को एक ही जगह पर बेहतर रोजगार प्राप्त हो सके। इसके लिए महिला स्व सहायता समूह को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह बात गुरुवार को जनपद पंचायत सक्ती, मालखरौदा एवं डभरा में हुई बैठक में सीईओ जिपं तीर्थराज अग्रवाल ने कही। श्री अग्रवाल ने कहा कि सुराजी गांव योजना में बनाए जा रहे गौठानों में आजीविका संवर्धन की गतिविधियों को संचालित की जाएगी, ताकि समूह को इससे अधिक से अधिक आय हो और गांव के साथ ही समूह की भी आय बेहतर हो सके। इसके लिए वर्तमान में गोधन न्याय योजना में गौठानों में ग्रामीण आजीविका स्थापित करने तथा गौठानों को विकसित करने के लिए जिले के प्रत्येक ब्लॅाक में 5 आदर्श गौठान का चयन किया है। उन्होंने कहा कि गौठान में निर्धारित संख्या में वर्मी कम्पोस्ट टैंक का निर्माण गुणवत्ता के साथ किया जाए। गौठान प्रभारी अधिकारी सतत रूप से मानीटरिंग करेंगे।

गांव के तालाब व डबरी का मछली पालन में करेंगे उपयोग
जिपं सीईओ ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से गांव-गांव में तालाब, डबरी का निर्माण कराया जा रहा है। इन तालाब, डबरी का उपयोग महिला स्व सहायता समूह मछली पालन के लिए कर सकते है, वहीं गोठान के पास भी डबरी बनाई जा रही है, इसमें मछली पालन, फलदार पौधरोपण आदि के माध्यम से आय अर्जित की जाएगी। बाड़ी विकास योजना में अधिक से अधिक मुनगा के पेड़ लगाए जाएंगे। इससे आगामी दिनों में समूहों को सुपोषण योजना के तहत मुनगा से पावडर बनाने का काम मिल सकेगा।

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