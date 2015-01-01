पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रोजगार:बांस से लैंप, कैंडल स्टैंड व आकर्षक चीजें बना रहीं समूह की 15 महिलाएं

जशपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • 250 रुपए में 3 बांस के लैंप और 350 में 6 बांस के दीए

कांसाबेल के बंसोड़ जनजाति द्वारा बांस की कई आकर्षक चीजें बनाई जा रही है। समूह की महिलाओं ने बताया कि 15 महिलाएं मिलकर बांस से आकर्षक चीजें बना रही हैं। जिससे उन्हें आर्थिक आमदनी हो रही है। उन्होंने बताया कि 350 रुपए के एक सेट में 6 नग बांस से बने कैंडल दिया, जिसका नाम शुभम दिया गया है। बांस से निर्मित लैंप भी बनाया गया है जिसमें 250 रुपए के 1 सेट में 3 नग है जिसका नाम कल्यानम दिया गया है। मोबाइल नंबर 9644774974 संपर्क कर पार्सल के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता हैं। गुरुवार को कलेक्टर ने इस समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे बांस के सामान को देखा। उन्होंने लैंप भी खरीदे। यहां बंसोड़ जाति की महिलाओं द्वारा बगीचा एसडीएम रोहित व्यास के प्रयास से यह काम किया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें