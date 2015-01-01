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योजना:232 मेधावी छात्रों को 33 लाख का पुरस्कार

जशपुरएक घंटा पहले
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  • प्राथमिक लघु वनोपज समिति अंर्गत तेंंदूूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को दी जाती है राशि

इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के 232 मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को 33 लाख राशि का पुरस्कार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। जिले के 8 मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्र-छात्रा तबसुम खातुन, नूतन कुमार यादव, अन्जू सिंह, पल्लवीं सिंह, प्रीति सिंह, मनीष राम, शोसन मिंज और राहुल साय को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है। डीएफओ जाधव ने बताया की प्राथमिक लघु वनोपज समिति अन्तर्गत तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 2000, 2500, एवं 3000 रुपए का पुरस्कार राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ एवं वन विभाग द्वारा दी जाती है। इसी प्रकार कक्षा 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः 15 हजार एवं 25 हजार पुरस्कार दी जाती है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए व्यवसायिक कोर्स के लिए 25 हजार एवं गैर व्यवसायिक कोर्स के लिए 12 हजार रुपए प्रदान की जाती है। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों के शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के द्वारा शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के 18 से 50 वर्ष आयु के मुखिया के सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 लाख, दुर्घटना से पूर्ण निशक्तता होने पर 2 लाख, आंशिक निशक्तता होने पर 1 लाख की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। 50 से 59 वर्ष आयु तक सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार दुर्घटना मृत्यु एवं पूर्ण निशक्तता होने पर 75 हजार एवं आंशिक निशक्तता पर 0.375 लाख की सहायता राशि दी जाती है।

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