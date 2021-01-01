पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निरीक्षण:सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, शिफ्ट होगा आयुष विंग और फिजियोथैरेपी सेंटर

जशपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिला चिकित्सालय के पास पोस्ट आफिस कार्यालय के समीप सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। सामुदायिक भवन में आगामी दिनों में आयुष विंग और फिजियोथेरेपी कार्यालय को शिफ्ट किया जाएगा।

कलेक्टर ने भवन के छोटे मोटे कार्य को पूर्ण करके उक्त भवन में आयुष विंग में शीघ्र शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भवन के ऊपर वाले परिसर में दीर्घायु वार्ड को शिफ्ट करने के लिए कहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला अस्पताल के नए भवन के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जगह का जिला अस्पताल के पास सामुदायिक भवन के समीप बने खपरे के जर्जर शासकीय भवन को खाली करके उक्त जगह का चिह्नांकित करने कहा है।

साथ सरकारी आवास में रह रहे लोगों को बघिमा में बने सरकारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी पी सुथार, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. आरएस पैकरा, राजेश कुरील उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser