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सम्मान समारोह:कांग्रेस सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया, किए वादों में से 22 वादे पूरे भी किए: मनोज सागर यादव

जशपुर2 घंटे पहले
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  • शासकीय योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों को शाल व श्रीफल देकर किया सम्मानित

जिला कांग्रेस कार्यालय में राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही शासकीय योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जशपुर विधायक विनय भगत, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज सागर यादव, जशपुर ब्लाॅक अध्यक्ष योगेश सिंह, प्रदेश युवक कांग्रेस के सचिव सहस्त्रांशु पाठक, मुरारीलाल अग्रवाल, महेंद्र अग्रवाल, अल्पसंख्यक अध्यक्ष इफ्तेखार हसन, संजू भगत, निर्मल सिंह, महेश त्रिपाठी,सहजाद खान, अजय गुप्ता, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और लाभान्वित हितग्राही मौजूद थे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज सागर यादव ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो कहा सो कर दिखाया और किए गए वायदों में से 22 वायदे पूरे किए। विधायक विनय भगत ने कहा कि कोशिश की सरकार की हर विकास कारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले। सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ही के दिन शपथ ग्रहण के बाद ही किसानों का कर्ज माफ किया और किसानों का धान 25 सौ रुपए के दर से खरीद कर अपना वादा पूरा किया। सरकार की गोठान योजना, नरवा गरुवा, घुरवा बाड़ी योजना, सन्ना तहसील, स्ट्रो तरफ, स्वास्थ केंद्र, कॉलेज की सौगात, इंग्लिश मीडियम की सुविधा का लाभ मिल रहा है। गढ़कलेवा, आदिवासी सम्मेलन जैसे सभी समाज को जोड़ कर प्रदेश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए प्रदेश का विकास किया। 14 करोड़ से ऑडिटोरियम, बम्हनी पुलिया, सन्ना ,सोनकयारी सड़क के साथ साथ जशपुर को पर्यटन की दृष्टि से और सजाया संवारा जाएगा।

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