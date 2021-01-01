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टीकाकरण अभियान:3 फरवरी से 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, अभियान को मिलेगी तेजी

जशपुर5 घंटे पहले
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टीके लगवाते फ्रंट लाइन वर्कर। - Dainik Bhaskar
टीके लगवाते फ्रंट लाइन वर्कर।
  • गांव की मितानिन व आंबा कार्यकर्ताओं को होगी सुविधा

कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान 3 फरवरी से और तेज हो जाएगा। जिले के 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रोंं में टीकाकरण का काम बुधवार 3 फरवरी से शुरू होगा। इससे गांव में रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मितानिनों को सुविधा हाेगी।

साथ ही टीकाकरण का प्रतिशत भी बढ़ेगा। टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉ. आरएस पैकरा ने बताया कि सभी केन्द्रों में एक दिन में अधिकतम सौ हितग्राहियों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। अभी विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में टीके हैं और 15 फरवरी तक दूसरी खेप भी पहुंचने की उम्मीद है।

वर्तमान में शहर के नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर व सिविल अस्पताल पत्थलगांव के साथ सीएचसी लोदाम, मनोरा, दुलदुला, कांसाबेल, बगीचा, फरसाबहार, कुनकुरी में टीके लगाए जा रहे हैं। शुरुआत में सिर्फ तीन केन्द्र थे पर अब बुधवार से 27 केन्द्रों में टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। सभी जगहों पर टीका सुरक्षित रखने कोल्ड चैन प्वाइंट की व्यवस्था है।

सेंटरों में अब तक 1910 डोज की हो चुकी है खपत

जिले में पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप में 7700 डोज भेजा गया था। 7 दिन के टीकाकरण में 1910 डोज की खपत हुई है। विभाग के कोल्ड चैन प्वाइंट में अभी भी 5790 डोज अभी भी बचे हुए हैं। अभी वैक्सीन की एक्सपायरी डेट बची हुई है। जितने वैक्सीन बचे हुए हैं उन्हें डीप फ्रीजर पर संभालकर रखा जा रहा है। टीकाकरण केन्द्रों से रोजाना ही टीके वापस डीप फ्रीजर में रखे जा रहे हैं। पीएचसी में भी कोल्ड चैन प्वाइंट में टीका पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है।

बुधवार से इन पीएससी में शुरू होगा टीकाकरण

मनोरा विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आस्था जशपुर विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आरा और घोलेग, फरसाबहार विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तपकरा , प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेलवा और कोलहेनझारिया कुनकुरी विखं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर और रनपुर, बगीचा विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पडरापाठ,कुर्रोग, सन्ना और मैनी शामिल हैं।

पत्थलगांव विखं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोतबा, बागबहरा शेखरपुर और सुरंगपानी, कांसाबेल विकासखंड के बगिया शामिल है। इसी प्रकार जिले के जिला अस्पताल, होली क्रॉस कुनकुरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव, कुनकुरी, कांसाबेल, बगीचा मनोरा, दुलदुला, लोदाम, फरसाबहार में भी टीके लगाए जाएंगे।

सप्ताह में तीन दिन होगा टीकाकरण

3 फरवरी से कोविड वैक्सीनेशन का काम सप्ताह में 3 दिन बुधवार, मंगलवार व शुक्रवार को होगा। सभी टीकाकरण केन्द्रों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। टीकाकरण का काम प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा।

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