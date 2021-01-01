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कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन:पीएससी में अनियमितता की जांच की मांग

जशपुर4 घंटे पहले
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2019 की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की लेकर छात्रों द्वारा पीएससी की कार्यप्रणाली की जांच को लेकर जशपुर युवा मोर्चा की टीम ने सरकार को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीजेपी अब खुलकर इस मामले में पीएससी चेयरमैन और राज्य सरकार को घेर रही है। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्रांत सिंह, युवा मोर्चा के प्रदेश सदस्य, जशपुर युवा मोर्चा के महामंत्री अमन शर्मा ने गड़बड़ी मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। ओपी चौधरी ने कहा कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़िया हुई है, जिसकी विस्तार से जांच की जानी चाहिए। विक्रांत सिंह ने आरोप लगाया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अलग-अलग विषयों के कुल 105 सवालों को विलोपित किया गया है। आरोप ये भी है कि दर्जन भर प्रमाणिक रिफरेंस को आयोग ने नजर अंदाज किया गया, नहीं तो विलोपित प्रश्नों की संख्या 200 से अधिक हो जाती। प्रेस काॅन्फ्रेंस में एक सवाल का उदाहरण देते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि परीक्षा में सवाल पूछा गया कि तातापानी कहां, मॉडल उत्तर में सूरजपुर बताया गया, जबकि सही जवाब बलरामपुर होना था। ऐसी कई भूल सामने आयी थी। आगे कहा ने पीएससी परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी नहीं करने को लेकर भी सवाल खड़ा किया। कैलेंडर जारी न करने से राज्य के छात्रों को व्यापक क्षति हो रही है। भविष्य में कोई भी भर्ती प्रक्रिया साल भर में पूरी हो साथ ही साल भर की योजना पीएससी जारी करे। परीक्षा में बायोमैट्रिक्स और आधार कार्ड के आधार पर हो जिससे गलतियां न्यून हो। परीक्षा की कार्बन कॉपी प्रदान की जाय जिससे विश्वसनीयता कायम हो सके। भर्ती में विलंब होने से छात्रों को जो क्षति हुई है। उसके समाधान के लिए प्रदेश के काॅलेजों में रिक्त पदों की पूर्ति 2019 की वैकेंसी से जाए जिससे जो छात्र पीएससी की गलती से भविष्य में परीक्षा में परीक्षा से वंचित होंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के विलंब होने से आने वाली भर्तियां प्रभावित होगीं। जिला महामंत्री अमन शर्मा ने कहा कि पीएससी में भर्ती निर्विवादित और समय पर हो गलत प्रश्नों को सुधारा जाये जिन प्रश्नों पर लोगो ने दावा आपत्ति की है और एथेंटिक किताबों को रिफ्रेसन्स के रूप में पेश किया है। पीएससी को हठधर्मिता छोड़कर उनका समाधान करना चाहिए। जिससे मामला न्यायालय तक न जाए।

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