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मौसम:सुबह 10 बजे तक छाया रहा घना कोहरा, दृश्यता 30 मीटर से भी कम

जशपुर2 घंटे पहले
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  • तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की आई गिरावट, आज और गिरेगा पारा

गुरुवार से जशपुरिया ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। सुबह वातावरण में घना कोहरा छाया हुआ था। कोहरा इतना घना था कि 30 मीटर दूर की वस्तु भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान जमीन पर उतर आए हों। पेड़, मोबाइल टावर, ऊंची ईमारतें सभी काेहरे की धुंध में अदृश्य हो गए थे। सुबह 10 बजे तक समूचा शहर कोहरे की आगोश में समाया रहा। बीते कई सालों से इतना घना कोहरा शहर में नहीं देखा गया था। गुरुवार की सुबह छाए कोहरे का असर आम जनजीवन पर देखा गया। हाइवे पर वाहनों की रफ्तार बेहद कम हो गई थी। चूंकि सड़क पर 30 मीटर दूर की वस्तु भी नजर नहीं आ रही थी इसलिए वाहन चालकों ने गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर रास्ता धीमी रफ्तार में तय किया। नतीजा बस स्टैंड से निकलने वाली व सुबह के वक्त जशपुर पहुंचने वाली रात्रिकालीन बसें देर से पहुंची। सुबह 6 से 8 बजे तक जशपुर पहुंचने वाली रायपुर व बिलासपुर की बसें सुबह 10 बजे तक जशपुर पहुंच सकी। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने कोहरे को देखते हुए मेन रोड छोड़ दिया। शाम के वक्त भी शहर में कोहरा छा गया था।

हरी-भरी वादियों में बर्फ से ढंकी धरती अब दिखेगी
जशपुर के पहाड़ी इलाकों में रोजाना सुबह के वक्त ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील नजर अाएगी। पेड़-पौधों की पत्तियों, वाहनों की छत व कंटीली झाड़ियों में बर्फ जमने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। समुद्र तल से 1200 मीटर की उंचाई पर सन्ना व पंडरापाठ स्थित है। जहां पर्यटकों के ठहरने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस है। इन स्थानों पर रहकर हरी-भरी वादियों के बीच बर्फ से ढंकी धरती के सुंदर नजारे को देखा जा सकता है।

बादल छंटे नहीं फिर भी गिर गया तापमान
आसमान में बादलों का डेरा बना हुआ है। मौसम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है इसके बावजूद तापमान में 4 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पर रहा। वहीं बुधवार को शहर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री पर था। तापमान गिरने से अब जशपुरिया ठंड लोगों को कंपकंपा रही है। गुरूवार को लोगों को दिन में भी मोटे गर्म कपड़ों की जरूरत हुई।

आज साफ होगा आसमान
मौसम विशेषज्ञों के पूर्वानुमान के अनुसार आज आसमान साफ हो जाएगा और लोगों को सूरज के दर्शन होंगे। पर आसमान साफ हाेते के साथ कड़ाके की ठंड का सामना भी करना पड़ेगा। शुक्रवार को दिन का तापमान 23 डिग्री के आसपास रहेगा पर न्यूनतम तापमान में और 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। आने वाले दिनों में रोजाना एक से दो डिग्री तापमान गिरेगा और 21 दिसंबर को शहर का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है।

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