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आज भी खरीदारी का मुहूर्त:धनतेरस ने बाजार की लौटाई रौनक 5 करोड़ रु. से अधिक का कारोबार

जशपुरएक घंटा पहले
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  • ग्राहकों में ज्वेलरी और आटोमोबाइल की डिमांड रही ज्यादा
  • इलेक्ट्रानिक व बर्तन दुकानों में दिन के बजाय शाम को जुटी भीड़
  • आज बाजार में ज्यादा भीड़ जुटने की उम्मीद

गुरुवार को धनतेरस के मौके पर सबसे अधिक भीड़ ज्वेलरी और आटोमोबाइल की दुकानों में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक व बर्तन दुकानों में दिन में ज्यादा भीड़ नहीं थी। पर शाम को यहां भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इस वर्ष दो दिन धनतेरस के कारण बाजार में दिन में भीड़ कम रही। गुरुवार को अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के खरीदार यहां पहुंचे। वहीं आज शुक्रवार को भी धनतेरस की खरीदी के लिए बाजार में रौनक रहने की उम्मीद है। व्यवसायियों के मुताबिक पहले दिन करीब 5 करोड़ का कारोबार हुआ है। धनतेरस गुरुवार और शुक्रवार को पड़ रहा है। पंडित रवि मिश्रा के मुताबिक कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि शाम 6 बजे के बाद लग रहा है। इसलिए गुरुवार को धनतेरस की खरीदी शाम के बाद करना अच्छा रहेगा। शुक्रवार को उदया तिथि के अनुसार दिनभर धनतेरस की शुभ खरीदी की जाती है। धनतेरस के मौके पर शुभ मुहूर्त में खरीदी करने वालों ने गुरुवार को खरीदी नहीं की। दिन विशेष को खरीदी करने वालों ने गुरुवार को ही खरीदी कर ली। ऑटोमोबाइल व ज्वेलरी दुकानों में भीड़ की वजह बाइक व गहनों की एडवांस बुकिंग थी। ऑटोमोबाइल दुकान के संचालक आनंद गुप्ता ने बताया कि जिन लोगों ने धनतेरस के लिए एडवांस बुकिंग की थी, ऐसे सैकड़ों दोपहिया गाड़ियों की डिलीवरी गुरुवार को कर दी गई है।

इलेक्ट्रानिक मेें मोबाइल की मांग रही ज्यादा
दुकानदारों की उम्मीद के अनुरूप ही इलेक्ट्रानिक दुकानों में इस वर्ष एंड्राइड फोन की मांग सबसे ज्यादा रही। ऑनलाइन क्लास के कारण हर घरों में मोबाइल की कमी हो गई थी। कुछ लोगों को बच्चों की स्टडी के लिए फोन घर पर छोड़कर जाना पड़ता था। ऐसे लोगों ने मोबाइल खरीदा। दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष खरीदी का पैटर्न बदला हुआ नजर आया। व्यापारी संघ के सदस्य शिवनारायण सोनी के अनुसार एक करोड़ रु. का सराफा, 3-4 करोड़ रु. ऑटोमोबाइल व 50 लाख रुपए इलेक्ट्रानिक्स सामान की खरीदारी हुई।

शाम को भीड़ दोगुनी हुई
दिनभर द्वादशी तिथि होने के कारण बाजार में दोपहर तक ज्यादा चहल-पहल नहीं थी। बर्तन व इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में दोपहर तक सिर्फ सामान सजे थे, ग्राहकों को कुछ पता नहीं था। दुकान सजाकर बैठे कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़ रही थी। पर शाम होते ही इन दुकानों में भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सामान्य दिनों में दुकानों रात 9 बजे तक बंद हो जाती हैं पर गुरुवार की रात 10 बजे तक बाजार में चहल-पहल देखने को मिला। आसमान में घिरे बादलों के कारण ठंड में कमी थी, जिसका असर यह हुआ कि शाम को खरीदी के लिए लोग निकले।
झारखंड जाकर की चार पहिया वाहन की खरीदारी
धनतेरस के माैके पर कई लोगों ने झारखंड जाकर चारपहिया वाहन खरीदे हैं। शहर में चारपहिया के एक भी शो रूम व सर्विस सेंटर नहीं होने की स्थिति में यहां के ग्राहक झारखंड की राजधानी रांची से जाकर चार पहिया खरीदते हैं। चार पहिया वाहनों में मिली छूट का लोगों ने लाभ उठाया है।

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