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वारदात:हाइवे निर्माण कंपनी के वाहन चालक को पीटा

जशपुर4 घंटे पहले
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  • थाने में दो ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज

पत्थलगांव से गुजरने वाली नेशनल हाइवे का निर्माण कर रही ठेका कंपनी टीबीसीएल के कर्मचारियों से आए दिन विवाद और वसूली किए जाने के मामले बढ़ते ही जा रहे है। बीते दिनों पाकरगांव में ठेका कर्मचारी से मारपीट लूट की घटना भी घटित हो चुकी है। इसी क्रम में बटुराबहार में भी कुछ ग्रामीणों के द्वारा ठेका कंपनी के वाहन को जबरन रुकवाकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी की ग्रेडर चालक ज्ञान कंवर अपने हेल्पर सोनू यादव के साथ कांक्रीट पहुंचाने बटुराबहार आया था। कांक्रीट खाली करके लौटते समय विनोद चौहान, रोहित चौहान ने वाहन को रुकवाकर बहुत स्पीड चला रहे हो कहते हुए लाठी डंडे से चालक की पिटाई कर दी। पीड़ित की शिकायत पर पत्थलगांव पुलिस ने दोनों ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उनकी तलाश मंे जुट गई है।

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