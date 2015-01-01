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तैयारी:फेडरेशन का प्रदर्शन और रैली 19 को रायपुर में

जशपुर2 दिन पहले
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  • सभी जिलों से पहुंचेंगे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी

तीसरे चरण के आंदोलन के लिएछग कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन से संबद्ध संगठनों ने मोर्चा बंदी शुरू कर दिया है। सरकार के रवैये से क्षुब्ध फेडरेशन ने बैठक कर 19 दिसंबर को राजधानी में बड़ा धरना-प्रदर्शन एवं वादा निभाओ महारैली के रणनीति को अंतिम रूप दिया है। 14 सूत्रीय मांगो को लेकर फेडरेशन ने कलम रख मशाल उठा आंदोलन के तहत दो चरणों में आंदोलन कर सरकार को कर्मचारी-अधिकारियों की मांगों से सरकार को अवगत करा दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, जशपुर जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता एवं महामंत्री संजीव शर्मा का कहना है कि सरकार जमीनी कार्यालयों में सेवा देने वाले कर्मचारियों के हितों को नजर अंदाज कर रही है। जहां एक तरफ राज्य के विकास में प्रभावी भूमिका निभाने वाले शासकीय सेवकों का आर्थिक शोषण हो रहा है तो वहीं दूसरे तरफ वेतन विसंगति, नियमितीकरण एवं अनिवार्य सेवा शर्तों एवं सेवा लाभ से भी वे वंचित हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद शासकीय सेवकों की उपेक्षा से आक्रोश बढ़ रहा है। सरकार को राज्य के बेहतरी के लिए सरकारी अमले के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि 14 सूत्रीय मांगपत्र के समर्थन में कलम रख, मशाल उठा आंदोलन के तृतीय चरण में 19 दिसंबर को बूढ़ा तालाब रायपुर में दोपहर 12 बजे से धरना प्रदर्शन एवं 2 बजे से वादा निभाओ महारैली फेडरेशन के बैनर तले निकाली जाएगी।

जिलों के हर ब्लॉक से 10-10 सदस्य जाएंगे रायपुर
आंदोलन के लिए प्रांतीय कार्यालय से गाइडलाइन जारी किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक एवं तहसील इकाई से कम से कम 10 सक्रिय सदस्य रायपुर पहुंचकर धरना स्थल में मौजूद आंदोलनकारियों के साथ मिलकर प्रदर्शन में भाग लेंगे। आंदोलन में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी प्रांतीय कार्यालय के पास मौजूद रहेगी।

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