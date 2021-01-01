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आग से नुकसान:शार्ट सर्किट से ऑटो पार्ट्स दुकान में लगी आग, लाखों का सामान खाक

जशपुर5 घंटे पहले
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ऑटो पार्ट्स दुकान में शार्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे मोबिल सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। शार्ट सर्किट की घटना के पीछे विभागीय लापरवाही बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार तुमला थाना क्षेत्र केगंझियाडीह, कोल्हेंनझरिया मुख्य मार्ग पर स्थित ऑटो पार्ट्स दुकान में शार्ट सर्किट होने से आगजनी की घटना हुई, जिसमें दुकान में रखे मोबिल सहित अन्य लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। दुकान सतपाल सिंह भाटिया की बताई जा रही है।

मामले को लेकर तुमला थाना के एसआई मनोज साहू ने बताया कि इस बात की उन्हें जानकारी नहीं दी है, हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी पड़ताल की जाएगी और वास्तविकता जांच कर इसकी तलाश की जाएगी कि आखिर किस आधार पर आगजनी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना शनिवार की देर शाम हुई और ग्रामीणों की मदद से आग और काबू पा लिया गया था, हालांकि आग लगने से लाखों के समान जलकर खाक हो गए।

जिले भर में बिजली विभाग के निष्क्रियता और लापरवाही के कारण कभी लो वोल्टेज तो कभी हाई वोल्टेज के कारण ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है, जिससे शार्ट सर्किट की घटना सामने आते रहती है। इसके बावजूद विभाग इसके सुधार या बचाव के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे छोटे बड़े दुकान संचालकों को भुगतना पड़ता है।

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