पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तीन प्रजाति के पक्षियों का आगमन:यूरोप व मंगोलिया से आए मेहमान, इनकी अठखेलियां देखनी हैं तो पहुंचे नीमगांव डेम

जशपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • दिसंबर के अंतिम हफ्ते में पहुंचते हैं जलाशय, फरवरी के बाद लौट जाएंगे घर

शहर से 15 किलोमीटर दूर नीमगांव जलाशय में तीन प्रजातियों के पक्षियों का आगमन हुआ है। ये दक्षिणपूर्वी यूरोप, उत्तरी यूरोप और मंगोलिया से आए हैं। फरवरी तक यहां रहेंगे और फिर लौट जाएंगे। इस वर्ष नीमगांव जलाशय में पक्षियों की अठखेलियां यहां देखते ही बन रही है।

वाइल्ड लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के उमेश साहू ने बताया कि इस वर्ष सबसे अधिक संख्या में रूड्डी शेल्डक पक्षी पहुुुंचे हैं, जो कि हर साल दक्षिणपूर्वी यूरोप से पहुंचते हैं। उत्तरी यूरोप और मंगोलिया से पहुंचने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या कम है। उत्तरी यूरोप से हर साल बार हेडेड गोस पक्षी पहुंचते हैं। इस वर्ष भी मंगोलिया से नाॅर्दन पिटनेल पक्षी पहुंचे हैं, पर इनकी संख्या कम है।

हर साल दाे महीने बिताते हैं यहां

प्रवासी पक्षी नीमगांव जलाशय में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पहुंचते हैं और फरवरी तक यहां रहते हैं। ठंड के करीब दो से ढाई महीने बिताकर यह पक्षी वापस चले जाते हैं। बताया जाता है कि पहले यहां करीब 12 प्रजाति के पक्षी पहुंचते थे, पर अन्य प्रजाति के पक्षियों ने धीरे से इस स्थान पर आना बंद कर दिया। इन पक्षियों को इस वर्ष शिकार का खतरा नहीं है, क्योंकि प्रवासी पक्षियों से इंसानों में बर्ड फ्लू होने का डर है।

पक्षियों की सुरक्षा के लिए लगाया चेतावनी बोर्ड

वन विभाग ने पक्षियों की सुरक्षा के लिए चेतावनी बोर्ड लगाया है, जिसमें लिखा है कि पक्षियों के शिकार करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बीते साल शिकार के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।ग्रामीणों को मुखबीर बनाकर रखा है, जहां से शिकार की सूचना आसानी से मिल जाएगी।

बर्ड पार्क के रूप में डेवलप करने का विरोध

वन विभाग इस स्थान को बर्ड पार्क के रूप में डेवलप करना चाहता था। इसमें जलाशय को चारों ओर से घेरकर पक्षियों के लिए कृत्रिम टापू का निर्माण करना, जलाशय के आसपास सौन्दर्यीकरण, वॉच टावर लगाने की योजना थी, पर ग्रामीणों के विरोध के कारण काम नहीं हो सका।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser