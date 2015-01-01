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सख्ती:जहां केस कम वहां अब होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं

जशपुरएक घंटा पहले
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जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए प्रशासन फिर से अलर्ट हो चुका है। कलेक्टर महादेव कावरे ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि जिन ब्लॉकों में मरीज ज्यादा नहीं हैं और कोविड केयर सेंटरों में जगह खाली है वहां नए मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति ना दी जाए। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है कि नए मरीजों के मिलने के बाद मरीज के परिवार वालों के साथ-साथ घरों के आसपास के लोगों की भी जांच की जाए। कलेक्टर कावरे ने शुक्रवार अपने निवास कार्यालय में कोविड-19 से बचाव एवं नियंत्रण के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी ब्लॉकों में कोविड-19 जांच के लिए मिले लक्ष्य के अनुसार टेस्ट पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोरोना जांच सर्वे की सूची बीएमओ के पास उपलब्ध कराने एवं उनका सीएमएचओ द्वारा पुष्टि करने की हिदायत दी जिस से उनका कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग कार्य पूरा किया जा सके एवं समय रहते उनका उपचार किया जा सके। उन्होंने सभी ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्रों में पीपीई किट, टेस्ट किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के हिदायत दी। बैठक में कलेक्टर ने जिन क्षेत्र में कोरोना के मरीज की संख्या कम है उन क्षेत्रों में केवल एक आइसोलेशन सेंटर में ही मरीजों को रखकर उनका उपचार करने की बात कही। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मिले संक्रमितों की जांच मोबाइल यूनिट के माध्यम कराने एवं नेत्र एवं दंत चिकित्सकों को भी इस कार्य मे लगाने के निर्देश दिए।

मरीज बाहर घूम रहे हैं इसलिए सख्ती
प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो मरीज कोविड पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन में हैं वे प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसी खबरें प्रशासन तक लगातार पहुंच रही थी। कुछ दिन पहले एक संक्रमित मरीज मंदिर पहुंच गया था। मंदिर के पुजारी ने इस मरीज को पहचान लिया और उसे फटकार लगाकर घर पर रहने की हिदायत दी थी। इसके अलावा एक अन्य संक्रमित मरीज के अपने घर से प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने की सूचना भी आ रही है। मरीज के परिवार वाले भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बाहर घूमते हुए देखे जा रहे हैं।

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