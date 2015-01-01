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छठ पूजा:20 साल में घाट पर भीड़ सबसे कम, पानी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ व्रतियों ने दिया अर्घ्य

जशपुरएक घंटा पहले
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  • डूबते सूर्य को दिया पहला अर्घ्य, आज उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ होगा महापर्व का समापन

छठ महापर्व पर शुक्रवार की शाम को शहर के छठ घाटों में अस्ताचल सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया। छठ पूजन समिति व प्रशासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ही व्रतियों के साथ कुछ लोग ही छठ घाट पहुंचे। तालाब के पानी में खड़े होने के दौरान व्रतियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, वहीं इस वर्ष छठ घाट में सबसे कम भीड़ दिखाई पड़ी। घाट खाली पड़े थे, जो लोग प्रोटोकाॅल का पालन करने के लिए घाट नहीं पहुंच पाए उन्होंने अपने-अपने घर की छतों पर खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया। आज सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के लिए व्रती छठघाट पर जुटेंगे। अर्घ्य के बाद हवन व आरती के साथ इस महापर्व का समापन होगा। डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने के लिए मुख्य घाट देउलबंद तालाब में घाट की सीढ़ियों के बाहर भी व्रती पानी में खड़े हुए। ताकि साेशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। रानीसती तालाब, गायत्री मंदिर घाट, बाकी नदी और शांतिभवन के सामने वाले तालाब में व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। घाट पहुंचने के लिए व्रतियों के परिजन पूजन सामग्रियों से भरी कच्चे बांस की सूप और दौरी सिर में ढ़ोकर निकले। कई व्रतियों ने अपने घर से छठघाट तक की यात्रा दंडवत पूरी की। जशपुर की भौगोलिक स्थिति व शहर के पश्चिम दिशा में पहाड़ होने के कारण वाराणसी के सूर्यास्त के समय से 9 मिनट पहले यानी शाम 5:08 मिनट से अर्घ्य शुरू हुआ।

जानिए क्यों नारी रूप में पूजे जाते हैं सूर्यदेव
सूर्य को षष्ठी तिथि के दिन मइया अर्थात देवी के रूप में पूजा करने कर परंपरा है। मान्यता है कि किसी समय परशुराम के पिता जमदग्नी ऋषि जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उस समय सूर्य की तपन तेज थी। उसी दौरान परशुराम की मां रेणुका तुलसी चबूतरा में पूजा कर रही थी। वह पसीने से लथपथ थी। यह देखकर ऋषि जमदगनी को सूर्य पर क्रोध आ गया। उन्होंने सूर्य को श्राप दे दिया कि तुम्हें स्त्रियों का कष्ट की अनुभूति नहीं है, तुम भी नारी हो जाओ। सूर्य के अनुनय विनय करने के बाद ऋषि जमदग्नी ने अपना श्राप वापस ले लिया था। पर इस श्राप के कारण साल की दो तिथियों को सूर्य नारी रूप में रहते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।

घर-घर गूंज रहे छठ गीत
छठ पूजा के दौरान बीते 4 दिनों से शहर में पारंपरिक गीत गूंज रहे हैं। घाट आते-जाते वक्त भी श्रद्धालु छठ गीत गाते हुए ही चल रहे थे। छठ पूजा समिति द्वारा घाट पर भी साउंड सिस्टम लगाकर छठ गीत बजाया जा रहा है। पूरे शहर में इन दिनों छठ गीतों की धुन सुनाई पड़ रही है।
भगवान भास्कर घाट में स्थापित हुए
शुक्रवार को छठ घाट पर भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान बालाजी मंदिर से छठ पूजा समिति द्वारा शाकद्विपीय ब्राह्मणों के अराध्य देव भगवान भास्कर की मूर्ति को शोभायात्रा निकालकर छठ घाट पर ले जाया गया। घाट में बने पंडाल में भगवान भास्कर की मूर्ति स्थापित कर उनकी वैदिक विधि से पूजा शुरू की गई है। रात भर इस स्थान पर भजन कीर्तन का दौर चलेगा। सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य के बाद यहां भगवान सूर्य की पूजा और हवन के बाद मूर्ति वापस बालाजी मंदिर में स्थापित कर दी जाएगी।

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