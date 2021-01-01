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बैठक:तीरंदाजी, तैराकी व ताइक्वांडो में खिलाड़ियों का पहले चयन करेंगे फिर देंगे प्रशिक्षण

जशपुर4 घंटे पहले
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  • तीरंदाजी केन्द्र व एकलव्य खेल अकादमी के संबंध में कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारियों से की चर्चा

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कलेक्टर महादेव कावरे ने तीरंदाजी केन्द्र, एकलव्य खेल अकादमी केन्द्र की एजेंडावार समीक्षा की। बैठक में जिपं सीईओ केएस मण्डावी, डीईओ एन कुजूर, एसडीओपी आरएस परिहार सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने योग्य प्रशिक्षक शिक्षक का चयन, खिलाड़ियों को चयन, खेल उपकरण, आवास, भवन मरम्मत के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि तीरंदाजी केन्द्र एवं एकलव्य खेल अकादमी के लिए रणजीता स्टेडियम में बने कक्ष का जगह के लिए चिह्नांकन किया गया है और 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। उन्होंने तीरंदाजी, तैराकी और ताइक्वांडो में प्रशिक्षण देने के लिए बच्चों को चयन करने के लिए कहा। तीनों खेलो के लिए कुल 30 योग्य खिलाड़ियों का मापदण्ड के आधार चयन किया जाना है। इनमें तीरंदाजी के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने खिलाड़ियों के चयन के दौरान मेडिकल टेस्ट, शारीरिक दक्षता के मापदण्ड पर विशेष ध्यान देने देने को कहा ताकि योग्य और कुशल बच्चों का चयन किया जा सके और अन्य ब्लॉक से चयनित बच्चों के लिए जिले में आवास, भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों के लिए ट्रेकशूट, खेल सामग्री गुणवत्ता पूर्ण खरीदने के लिए कहा गया।

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