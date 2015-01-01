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मैच:कोटिया ने खारीझरिया को 3 गोल से हराया

जशपुर2 घंटे पहले
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  • अंडर-19 फुटबाल टूर्नामेंट में 20 टीमें हुई शामिल, पेनाल्टी शूट आउट से हुआ निर्णय

अंडर-19 फुटबाल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खारीझरिया और कोटिया के बीच खेला गया। जहां पेनाल्टी शूट आउट में कोटिया ने खारीझरिया के खिलाफ 3 गोल कर टूर्नामेंट आने नाम किया। टूर्नामेंट में 20 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइलन मैच में खारीझरिया ने पहले हाफ में कोटिया के खिलाफ दो गोल मारे। वहीं दूसरे हाफ में काफी संघर्ष के बाद कोटिया ने दो गोल मारकर मैच को बराबर कर दिया। खारिझरिया को कोटिया ने पेनाल्टी शूट आउट में 3 गोल से हरा दिया। फाइनल मैच में प्रथम गोल मारने वाले को सरपंच सीता कश्यप ने 200 रुपए एवं दूसरा गोल मारने वाले को 100 रुपए और तीसरे गोल में उपसरपंच सूरज नायक ने 100 रुपए, चौथे गोल में चिन्नलाल मरकाम 100 रुपए और मैच में तीसरा स्थान रहे बुटंगा के टीम को 100 रुपए देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सरपंच सीता कश्यप, उपसरपंच सूरज नायक, अगापित मिंज, रामसाय केरकेट्टा, संजय गुप्ता, परमेश्वर सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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