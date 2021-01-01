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बस नहीं चलने से परेशानी:लॉकडाउन के बाद से नहीं चल रही कई बसें, दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा

जशपुर5 घंटे पहले
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  • ओडिशा बॉर्डर स्थित दर्जनों गांव अब भी जिला मुख्यालय से पहुंचविहीन

मार्च 2020 में लॉक डाउन के शुरू होने के बाद से बस नहीं चलने से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। लॉकडाउन समाप्त होने के कई माह बीतने के बाद भी फरसाबहार क्षेत्र में बस नहीं चलने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है।

सबसे ज्यादा परेशानी जिले के अंतिम छोर ओडिशा सीमा एवं रायगढ जिले से लगे माटीपहाड़छर्रा सहित सांसद गोद जरोण्डाझरिया, हाथीबेड, मेडेर, भेलवा, तेलाईन, कुल्हारबुडा, टीकलीपारा, तुमला, गोलीडीह, झारमुण्डा, सिकिरमा, सरईटोली, दलटोली सहित दर्जनों गांवों के ग्रामीणों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट सा गया है और ग्रामीण खुद को पहुंचविहीन महसूस कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगो को आए दिन जिला मुख्यालय, कोर्ट,जिला पंचायत, कलेक्टर जनदर्शन सहित किसानों को धान की राशि निकालने के लिए अपेक्स बैंक जाना पड़ रहा है।

बस चलने के दौरान ग्रामीणों को जिला मुख्यालय आने में 60 या 70 रुपए ही खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब बस नहीं चलने के कारण क्षेत्र के किसान सहित ग्रामीण प्राइवेट गाडी कर जाने को मजबूर हो रहे है,जिसके कारण उन्हें कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। माटी पहाड़छर्रा के ग्रामीणों ने बताया कि बस तो चल रही है लेकिन अलसुबह चलने से ठंड दिनों में काफी परेशानी हो रही है, वहीं जो बसे चल रही वो सिर्फ कुनकुरी तक ही चल रही है। इससे कई ग्रामीण एवं किसान मजबूरी में कुनकुरी तक सफर करना पड़ता है।

उसके बाद कुनकुरी से दूसरी बस का घंटों इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों को बस मिल जाए तो ठीक नहीं तो जशपुर आने जाने में दो दिन का समय भी लग जाता है, वहीं यदि ग्रामीण कार्यालयीन समय में पहुंच जाते है। उसके बावजूद भी उन्हें अपने घर वापस आने में देर रात हो जारी है।

बस नहीं मिलने पर बीच में फंस जाते हैं ग्रामीण

माटीपहाडछर्रा के ग्रामीणों ने बताया कि यदि जशपुर के लिए निकले तो वे सुबह करीब 6 बजे बस में बैठते है, वो भी सिर्फ कुनकुरी तक के लिए यदि सही समय में बस मिल जाए तो जशपुर तक पहुंच जाते हैं, वहीं वापसी में जशपुर से कुनकुरी तो पहुंच जाते है, लेकिन वहां बस मिले ऐसा नहीं हो पाता है।

इससे ग्रामीण कई बार बस नहीं मिलने के कारण बीच में ही फंस जाते हैं। ऐसी परेशानी यहां के ग्रामीण सहित किसानों को सामना करना पड़ रहा है। किसानों अपनी साल भर की पूंजी जशपुर के अपेक्स बैंक से निकालकर लाते है और जगह जगह बस बदलकर घर आते हैं। ऐसे में उन्हें बस नहीं मिलता है तो उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है।

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