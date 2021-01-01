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वारदात:छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद मोबाइल लेकर फरार हो गए नौ आरोपी

जशपुर/पत्थलगांव4 घंटे पहले
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  • मामले में दो अपचारी बालकऔर एक आरोपी हुआ गिरफ्तार
  • फरार अन्य छह आरोपियों की तलाश में छापे मार रही पुलिस

पत्थलगांव थाना क्षेत्र में 12वीं की छात्रा के साथ 9 आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता स्कूल की छुट्टी होने के बाद सहपाठी छात्र के साथ घूमने जंगल गई थी। वहां उन्हें अकेला पाकर बदमाशों ने पहले छात्र की पिटाई की फिर बारी-बारी से छात्रा से दुष्कर्म किया। घटना के बाद छात्रा किसी तरह पत्थलगांव थाने पहुंची और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए दो अपचारी बालक एवं एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामले में 6 आरोपी फरार है। पत्थलगांव थाना प्रभारी संतलाल आयाम ने बताया कि 2 फरवरी को 12वीं की छात्रा पढ़ाई करने स्कूल गई हुई थी। छुट्टी के बाद दोपहर 3 बजे वह स्कूल के अपने पुरुष मित्र के साथ बाइक में बैठकर घर जा रही थी। इसी दौरान दोनों पतरापाली के छिंदबहरी जंगल में घूमने के लिए चले गए और वहां बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी पतारापाली के 9 युवक जंगल में पहुंच गए और मारपीट करने लगे। फिर 9 आरोपियों में से 5 ने पीड़िता के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। वहीं 4 अन्य उनका साथ दे रहे थे। घटना के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए।

घटना के बाद आरोपियों ने लूट लिया मोबाइल
सामूहिक दुष्कर्म के बाद वहां से फरार होने के पहले पीड़िता और उसके पुरुष मित्र के साथ मारपीट करते हुए दोनों का मोबाइल भी लूट कर फरार हो गए। आरोपियों के फरार होने के बाद पीड़िता अपने सहपाठी छात्र के साथ घर पहुंची और घटना की जानकारी अपने परिजन को दी।

4 टीम कर रही है फरार आरोपियों की तलाश
12 वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को अपने हिरासत में ले लिया है। वहीं इस मामले में शामिल 6 आरोपी घटना के बाद से फरार हो गए हैं। फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पत्थलगांव पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है। पुलिस की 4 टीम 6 की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबीश दे रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में फरार अन्य 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

दो अपचारी बालक को बाल संरक्षण गृह भेजा
"नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। 9 आरोपियों में से घटना में शामिल 2 अपचारी बालक को संरक्षण में लिया है, वहीं एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में फरार अन्य 6 आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।''
-संतलाल आयाम, थाना प्रभारी पत्थलगांव

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