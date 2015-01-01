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महामारी:दीवाली के 2 दिन पहले बढ़े मरीज, 24 कोरोना पॉजिटिव

जशपुरएक घंटा पहले
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बीते दो दिन जिले में 15 से भी कम केस मिले, पर गुरुवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। गुरुवार को जिले भर में 24 नए केस सामने आए हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या में पत्थलगांव से 16 केस हैं। वहीं जशपुर शहर में भी 5 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। बुधवार की रात को आई आरटीपीसीआर रिपोर्ट में जिले में 9 और गुरुवार को हुई जांच में 15 नए मरीज मिले हैं। पत्थलगांव व जशपुर के अलावा जिले के दुलदुला 2, कुनकुरी में 1 केस मिले। इसके अलावा 9 मरीज को स्वस्थ होने पर कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज किया गया है। जिसमें कुनकुरी से 1, होम आइसोलेशन से 8 मरीज हैं। होम आइसोलेशन मेें अभी 82 मरीज अभी निगरानी (ट्रीटमेंट) में रखा गया है।

कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, सावधानी बरतें
कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभी अधिकारी-कर्मचारी को कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोविड-19 के बचने व मास्क के उपयोग, दो गज की दूरी का पालन, नियमित रूप से हाथ धोने के नियमों का पालन करने का शपथ दिलाई। जिले में अभी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए कोविड-19 से जुड़े आचार-व्यवहार का अनुसरण करने की बात कही। उन्होंने सही ढंग से मास्क पहनने, हाथों की सफाई करने, प्रत्येक व्यक्तियों के बीच में 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहित करने की शपथ दिलाई।

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