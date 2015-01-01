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सतर्कता:त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने किया पैदल मार्च

जशपुरएक घंटा पहले
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त्यौहारी सीजन को देखते हुए जशपुर पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने सख्ती शुरू कर दी है। शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जशपुर पुलिस के जवान पैदल मार्च करते हुए शहर के सभी मुख्य रास्तों, गली मोहल्ले में निगरानी रख रहे हैं। लोगों से कानून व्यवस्था का विधिवत पालन करने की अपील भी की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बालाजी राव, एडिशनल एसपी जशपुर के मार्गदर्शन में व एसडीओपी राजेन्द्र परिहार के नेतृत्व में यह निगरानी प्रारंभ की है। बुधवार की शाम से थाना प्रभारी दल बल के साथ सड़कों पर निकले और नगरपालिका क्षेत्र जशपुर के हर एक क्षेत्र का अवलोकन किया। इस दौरान वाहन चालकों को भी विधि पालन की समझाइश दी गई। एसडीओपी आरएस परिहार ने बताया कि दिवाली के त्योहार में चोरी, मारपीट विवाद सहित जुआ जैसे मामले सामने आते हैं। इसको लेकर पुलिस विशेष रूप से अलर्ट है, वहीं जशपुर के लोगों से तेज रफ्तार व प्रेशर हॉर्न की शिकायत को लेकर भी थाना प्रभारी ने कहा कि ऐसे वाहनों पर नजर रखी जा रही है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वहीं इस दौरान पुलिस की टीम द्वारा शहर के होटल लॉज एवं ढाबों की भी जांच की। पुलिस ने संचालकों को निर्देश दिया है कि उनके यहां बाहर से आने वाले लोगों की पूरी जानकारी वे पुलिस को दें।

सीसीटीवी कैमरा दुरूस्त रखने का दिए निर्देश
पैदल मार्च के दौरान पुलिस की टीम ने उन दुकानों को विशेषकर निरीक्षण किया, जिन दुकानों में संचालकों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। पुलिस ने ऐसे दुकानदारों को निर्देश देते हुए कहा है कि त्योहारी सीजन में वे दुकान के कैमरों को दुरूस्त रखे, ताकि उनकी दुकानों में आने जाने वाले हर ग्राहकों की रिकार्डिंग हो सके।

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