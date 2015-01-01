आज आपको वक्त के साथ आगे बढ़ना सीखना होगा। भूतकाल में मिली लोगों द्वारा नाराजगी नए संबंध बनाने के लिए डर पैदा कर रही है। आपके आज के व्यक्तित्व और भूतकाल के व्यक्तित्व में काफी फर्क है, जिसे आपको ढूंढकर खुद की नजरों मे अपने बारे में नई प्रतिमा बनाने की आवश्यकता है। पैसों का हुआ नुकसान परिवार वालों से ना छिपाए।\r\n\r\n
करियर: काम की जगह अपनी क्षमता को ना साबित कर पाना खुद के लिए नुकसानदायक हो सकता है।\r\n\r\n
लव: पार्टनर की आर्थिक परिस्थिति रिलेशनशिप में तनाव ला सकती है।\r\n\r\n
हेल्थ: कंधों का दर्द सता सकता है।',luckyColor:"लाल",luckyNumber:"5"}},rashiYearly:null,recentlyVisitedRashiType:"today",numerologyToday:null,numerologyYearly:null},governance:{privacyPolicy:null,termsAndService:null,rss:null,cookiePolicy:null,advertise:null,mahindraxuv:null,contactUs:null},common:{loadingState:{loadingState:"complete"},show404Page:!1,hasAdBlock:!1,errorMessage:null,hasAcceptedPolicy:!1,refreshAdUnits:{},remoteConfig:{ipl:{calendarFileId:"calendar_new_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/",seriesId:"3978",standingFileId:"standing_3978_",isMobileIPLWidgetEnabled:!0},elections:{bihar:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!1,countingStarted:!1,refreshDuration:15e3,kycRefreshDuration:15e3,isMobileTallyWidgetEnabled:!1,statusText:"ℹ️ 2015 में राजद 80, जदयू 71, भाजपा 53, कांग्रेस 27, भाकपा (माले) 3, लोजपा-रालोसपा 2-2, हम 1 और निर्दलियों ने 4 सीट जीती थी।"},mp:{tableText:"",countingType:"",countingDayViewEnabled:!1,countingStarted:!1,refreshDuration:15e3,kycRefreshDuration:15e3,statusText:"ℹ️ दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के इस्तीफे के कारण एक सीट खाली है।"}},__default__:{ipl:{seriesId:"3978",calendarFileId:"calendar_new_",standingFileId:"standing_3978_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/"},cpl:{seriesId:"3957",calendarFileId:"calendar_new_domestic_westindies_",standingFileId:"standing_3957_",folderPath:"cricket/cpl/hindi/"}}},navigationStackLength:0},widgets:{standings:null,matchStats:null,extendedStats:null,schedulePage:null,iplListing:null,listingData:null,electionHomeLinks:null,electionDates:null,electionKycData:null,electionCountingData:null,constituencyDetail:null,candidateDetail:null,advertRemoteConfig:null}}