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अभियान:पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत जिले में एक लाख 14 हजार 250 बच्चों को पिलाएंगे दवा

जशपुर5 घंटे पहले
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बच्चे को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ करते कलेक्टर। - Dainik Bhaskar
बच्चे को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ करते कलेक्टर।
  • बच्चों को पिलाई दवा, जिला अस्पताल में कलेक्टर महादेव कावरे ने किया अभियान का शुभारंभ

विश्व पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रविवार को पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला अस्पताल के टीकाकरण केन्द्र में कलेक्टर महादेव कावरे ने एक बच्चे को दवा पिलाकर अभियान की शुरूआत की। जिले में शून्य से पांच साल तक के 1 लाख 14 हजार 250 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ के मौके पर सीएमएचओ डॉ पी सुथार, जिला टीकाकार अधिकारी आरएस पैकरा, सिविल सर्जन एफ खाखा, राजेश कुरील उपस्थित थे। 31 जनवरी से 3 दिवसीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सीएमएचओ ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान में 0 से 5 वर्ष के लक्षित बच्चों की संख्या 1,14,250 है। आंगनवाड़ी केंद्रों को पोलियो बूथ बनाया था। जिले में 1180 पोलियो बूथ में 4637 टीम सदस्यों स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन द्वारा बच्चों को पोलियो पिलाया गया। जिसके लिए विकासखंड स्तर पर खंड चिकित्सा अधिकारी को जोनल अधिकारी बनाया गया था । 218 सुपरवाइजरों बूथ की निगरानी कर रहे हैं। 10 ट्रांजिट स्थल, बस स्टैंड पर 33 सदस्य तथा 10 बाजार एवं 6 संवेदनशील क्षेत्र के लिए 15 सदस्यों को मोबाइल टीम में ड्यूटी निर्धारित की गई थी।

कहां कितने बच्चों को पिलाई जाएगी दवा

पत्थलगांव 23,718 फरसाबहार 15,024 कांसाबेल 8,792 बगीचा 25,674 कुनकुरी 13,688 दुलदुला 5,590 मनोरा 8,568 जशपुर 13,196 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। अभियान के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग महिला एवं बाल विकास, विभाग परिवहन विभाग एवं अन्य विभाग से समन्वय व सहयोग लिया गया है।

कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पिलाई गई दवा

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ आर.एस.पैकरा ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इस दौरान मास्क का उपयोग, 2 गज दूरी सहित अन्य कोविड-19 गाइडलाइन पालन किया गया। उन्होंने बताया कि एक पोलियो बूथ पर बच्चों की अधिकतम संख्या 200 निर्धारित की गई थी। इसके लिए एक समय में 5 बच्चों को बूथ में दवाई पिलाई गई।

आज और कल घर-घर जाकर पिलाएंगे दवा

पहले दिन 31 जनवरी को पोलियो बूथ पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई एवं 01, 02 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो खुराक पिलाया जाएगा।

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