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निधि समर्पण अभियान के लिए रथ यात्रा:राम भक्तों ने निकाली बाइक रैली, लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत

जशपुर5 घंटे पहले
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राम रथ यात्रा एवं बाइक रैली में शामिल रामभक्त। - Dainik Bhaskar
राम रथ यात्रा एवं बाइक रैली में शामिल रामभक्त।
  • श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान में लक्ष्मी गुड़ी मंदिर से निकली राम रथ यात्रा व बाइक रैली

श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान अंतर्गत हिंदुओं के जन जागरण के लिए जशपुर में 30 जनवरी को राम रथ यात्रा एवं मोटरसाइकिल, साइकिल रैली निकाली गई। दोपहर 2 बजे लक्ष्मी गुड़ी मंदिर में सभी राम भक्त बाइक लेकर रैली में शामिल हुए।

बालाजी मंदिर ट्रस्ट के बड़े रथ पर राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान बनकर बच्चे बैठे। साथ ही दो जीप पर राम लक्ष्मण सीता एवं हनुमान विराजमान थे। लगभग 300 मोटरसाइकिलों की रैली लक्ष्मी गुड़ी मंदिर से प्रारंभ होकर 7 किलोमीटर के तय मार्ग पर बस स्टैंड, विवेकानंद कॉलोनी, दरबारी टोली, संगम चौक, जिला पंचायत, धर्मार्थ चिकित्सालय, हाउसिंग बोर्ड, बाकी टोली, कंचनपुर, कदम टोली सन्ना रोड स्थित शंकर मंदिर, शक्ति मैदान, बिरसा मुंडा चौक, जैन मंदिर, बस स्टैंड, पुरानी टोली से गुजरते हुए बालासाहेब बालोद्यान, जयस्तंभ चौक बालाजी मंदिर होते हुए महाराजा चौक पर पहुंची।

श्रीराम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के सजीव रूपों का लगभग 20 स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पूजा किया एवं पुष्प वर्षा की। हर चौक चौराहों पर राम भक्तों ने हिंदू समाज के जागरण के लिए अनेक नारों का प्रयोग किया। एक ही नारा एक ही नाम जय श्रीराम जय श्रीराम....रैली के समापन स्थल महाराजा चौक पर सर्वप्रथम 1990 - 92 के कारसेवकों में से उपस्थित मंगरा राम महतो, डॉक्टर रविंद्र वर्मा, शंभूनाथ चक्रवर्ती और श्री विष्णु सिंह का भगवा उत्तरीय और श्रीफल से सम्मान किया गया।

मुख्य वक्ता के रूप में संस्कार भारती छत्तीसगढ़ के प्रांतीय महामंत्री और अभियान में जशपुर जिले के विभिन्न विकास खंडों में 16 जनवरी से समयदानी के रूप में भाग लेने वाले हेमन्त माहुलीकर ने महाअभियान की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि लगभग 500 वर्ष से हिंदू समाज संघर्षरत था । कार्यक्रम के अंत में भारत माता की भव्य आरती हुई। मंचीय कार्यक्रम का संचालन संस्कार भारती जशपुर के कार्यकर्ता सोनू पांडे ने एवं यात्रा का संयोजन दिनेश गुप्ता, सह संयोजन अरविंद कुमार भगत ने किया । इस भव्य राम रथ यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत , वरिष्ठ नेता कृष्णा राय ,नरेश नंदे , राज परिवार के सदस्य विजय आदित्य जूदेव ,शौर्य प्रताप सिंह जूदेव व समाज के लोग शामिल हुए।

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