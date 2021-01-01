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कोरोना:8 महीने बाद राहत, 509 लोगों की जांच में कोरोना का सिर्फ एक संक्रमित मिला

जशपुर4 घंटे पहले
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  • मई सेे 8 माह बाद ऐसा पहली बार हुआ, अब तक 3773 हो चुके हैं स्वस्थ

मई महीने के बाद पहली बार कोरोना की रिपोर्ट बेहद राहत भरी आई है। 2 फरवरी काे जिले भर में 509 लोगों की कोरोना जांच हुई। जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मरीज पत्थलगांव का है। जब से जिले में कोराेना के केस मिलने शुरू हुए हैं उसमें यह पहली बार हुआ है कि सिर्फ एक पॉजिटिव केस आया है। मंगलवार को जिले में 66 लोगों का आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिया गया। इसके अलावा 39 लोगों की जांच ट्रू नॉट विधि से व 404 की जांच रेपिट एंटिजन किट से किया गया। किट से हुई जांच में 1 केस पॉजिटिव आया है। मई 2020 से जिले में काेराेना के मरीज मिलने शुरू हुए थे। अक्टूबर में बसे अधिक संख्या में मरीज मिले क्योंकि उस माह कोरोना मरीजों की पहचान के लिए सामुदायिक सर्वेक्षण का काम किया गया था। बगैर सामुदायिक सर्वेक्षण दिसंबर में सबसे अधिक संख्या में 718 नए मरीज मिले थे। 23 मई को पहला केस दुलदुला में मिला था। मुंबई से आए एक प्रवासी मजदूर में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से लगातार 3 से 4 केस और बाद में प्रतिदिन औसतन 40 से 50 केस मिल रहे थे। जिले में काेराेना से अबतक 3854 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जिसमें से 3773 लोग ठीक हो चुके हैं और 33 की मौत हुई है।

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