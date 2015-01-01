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मांग:स्कूल खोलने के आदेश पर शिक्षकों में आक्रोश

जशपुरएक घंटा पहले
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कोरोना संक्रमण और मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में स्कूलों को खोलने पर अनिश्चितता बनी हुई है। कई शिक्षक कोरोना के चपेट में आ गए हैं। ठंड के मौसम के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लोगों से अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता बरतने को कहा है। इन सब के बावजूद जिले के कांसाबेल बीईओ को स्कूल खोलने की पड़ी है। उन्होंने शिक्षकों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी स्कूल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खोलना है। साथ ही संस्था प्रमुख समेत सभी स्टाफ को भी विद्यालय में रहना होगा। आदेश के बाद शिक्षक संघ ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। संगठन के सदस्यों को कहना है कि जब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो शिक्षक स्कूल में क्या करेंगे।

बेवजह विवाद कर रहे
"उच्चाधिकारियों द्वारा मिले निर्देशों और शासन की मंशा के अनुरूप आदेश दिया गया है। शिक्षक जब तक विद्यालय नही आएंगे तक सुचारू रूप से मोहल्ला क्लास और ऑनलाइन क्लास का संचालन संभव नहीं है। कोविड से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। कुछ शिक्षक इसको अनावश्यक रूप से मुद्दा बना रहे है।''
-संजीव सिंह, बीईओ कांसाबेल

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