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जागरुकता नहीं:जिले में परिवार नियोजन में पुरुषों की भूमिका नगन्य

जशपुरएक घंटा पहले
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  • पुरुषों को नसबंदी के लिए जागरूक करने रथ रवाना, पुरुष नसबंदी पखवाड़े की शुरुआत आज से

परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़े मनाया जाएगा। विश्व पुरुष नसबंदी पखवाड़े को दो चरणों में कार्यक्रम चलाकर मनाया जाएगा। पुरुषों को नसबंदी के लिए जागरूक करने विधायक विनय भगत और कलेक्टर महादेव कावरे ने जिला अस्पताल से हरि झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ.रंजीत टोप्पो ने बताया कि पुरुष नसबंदी पखवाड़े के पहले चरण में मोबिलाइजेशन सप्ताह 21 से 27 नवंबर तक तथा द्वितीय चरण में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक सेवा वितरण सप्ताह मनाया जाएगा। यह अभियान परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी, जीवन में लाए स्वास्थ्य और खुशहाली के नारे के साथ चलाया जाएगा। पखवाड़े के माध्यम से पुरुष नसबंदी के बारे में समाज में जागरूकता लाना और पुरुषों में नसबंदी को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना है। आज से योग्य दंपती संपर्क का प्रथम चरण शुरु किया जा रहा है । जिसमें योग्य दंपत्ति से चर्चा की जाएगी और पुरुष नसबंदी पर फैली भ्रांतियों को दूर करके पुरुषों को नसबंदी के लिए प्रेरित किया जाएगा। जो 21 से लेकर 27 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान मुख्यत: शारीरिक दूरी, मास्क पहनने, संक्रमण की रोकथाम का पूर्णता पालन किया जाएगा ।

मोबिलाइजेशन फेस में आयोजित की जाने वाली गतिविधियां
इसके अंतर्गत अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाएगा जिसमें व्यक्तिगत चर्चा और पुरुष नसबंदी के फायदे हितग्राहियों को बताए जाएंगे। ‘मोर मितान मोर संगवारी’ का आयोजन दिशा निर्देश के अनुसार किया जाएगा। प्रचार- प्रसार के लिए डिजिटल माध्यम के प्रयोग को बल दिया जाएगा।

इन दो जगहों पर ऑपरेशन
नसबंदी के ऑपरेशन जिले में दो जगह सिविल अस्पताल पत्थलगांव व जिला चिकित्सालय में किया जाता है। पत्थलगांव में सिर्फ पुरूष जबकि जिला अस्पताल में पुरुष महिला दोनों की नसबंदी होती है।

स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित होने वाली गतिविधियां
केंद्र पर पुरुष नसबंदी सेवा और इसके फायदे को प्रदर्शित किया जाएगा । नसबंदी के तीन माह बाद (जांच में शुक्राणु संख्या शून्य पाए जाने पर) ही प्रमाण पत्र हितग्राही को प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा निर्देशित समस्त मानकों एवं दिशा निर्देशों का पालन समस्त स्तरों पर सुनिश्चित किया जाएगा ।

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