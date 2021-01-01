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साधना-आराधना का महापर्व:गुप्त नवरात्रि 12 से, 10 दिन बीतेंगे शक्ति की भक्ति में

जशपुर4 घंटे पहले
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  • माघी मास का शुक्ल पक्ष इस बार 16 दिन का, इसलिए नवरात्र में भी एक दिन बढ़ा

माघ महीने में खास मानी गई मौनी अमावस्या 11 फरवरी को है, जबकि अगले ही दिन यानी 12 फरवरी से माघ की गुप्त नवरात्र शुरू हो रही है। खास बात यह है कि फरवरी में शुक्ल पक्ष 15 की बजाय 16 दिन का होगा। इसी वजह से गुप्त नवरात्र भी इस बार 9 की जगह 10 दिन की होगी। पंडितों का मत है कि शुक्ल पक्ष व गुप्त नवरात्र में एक-एक दिन अधिक होना शुभ संयाेग है, जो मंगलकारी रहेगा। इन योगों में की गई पूजा, दान-पुण्य और खरीद-फरोख्त विशेष फलदायी व समृद्धिकारक रहेगी। पं. मनोज शुक्ला ने बताया, यह 11 फरवरी को सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगी। यह दिन ऋषियों और पितरों के निमित्त पूजा, जलार्पण व दान करने के लिए उत्तम फलदायी होता है।

शुक्र का राशि परिवर्तन रहेगा लाभकारी
सौंदर्य और सुख-समृद्धि के अधिपति शुक्र का शुक्रवार को धनु से मकर राशि में प्रवेश हुआ। पंडितों के अनुसार यह राशि परिवर्तन वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर व मीन राशि वालों के लिए लाभप्रद रहेगा। शेष राशियों में कुछ के लिए सामान्य तो कुछ को मिश्रित फल देने वाला रहेगा।
फरवरी में अमृत सिद्धि पुष्य नक्षत्र का संयोग
पंडितों का कहना है कि गुप्त नवरात्र के चलते 16, 20 व 25 फरवरी को अमृत सिद्धि योग और 24 व 25 फरवरी को पुष्य नक्षत्र का संयोग रहेगा। इन शुभ योगों में ज्वेलरी, वाहन, भूमि और भवन आदि की खरीदी करना लाभदायक रहेगा।

ये भी खास... अमावस्या के अधिपति देवता स्वयं शनि
माघी अमावस्या इस बार खास है क्योंकि अमावस्या के अधिपति देवता स्वयं शनि है। इस दिन दान-पुण्य का कई गुना फल मिलता है। पं. शुक्ला ने बताया कि अमावस्या के दिन शनि स्वराशि में अधिक बलवान रहेंगे। अमावस्या का दिन हो और शनि मकर राशि में हो तो वृद्ध और रोगियों की सेवा करना शुभ फलदायी रहेगा।

मंदिरों में होगी विशेष आराधना
गुप्त नवरात्रि 12 से 21 फरवरी तक रहेगी। इस दौरान देवी मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। मां दुर्गा के कई भक्त नौ दिन उपवास रखकर सप्तशती व चालीसा आदि का पाठ कर विभिन्न प्रकार की साधनाएं करेंगे। यह नवरात्र शक्ति की पूजा के लिए खास मानी जाती है। पंडितों के अनुसार वर्ष में चार नवरात्र होती है। इनमें शारदीय व चैत्र नवरात्र प्रकट और माघ व आषाढ़ में होने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इस दौरान की गई पूजा और आराधना विशेष फलदायी मानी गई है।

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