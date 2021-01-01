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परीक्षा:राज्य सेवा परीक्षा 9 फरवरी को, दो पालियों में होगी परीक्षा, पहली पाली सुबह 10 से 12 और दूसरी पाली दोपहर 3 से 5 बजे तक

जशपुर5 घंटे पहले
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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से 9 फरवरी को राज्य सेवा परीक्षा 2ं019 का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12 और दूसरी पाली दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए राजधानी में 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर पूनम शर्मा को नोडल अधिकारी तथा केएस पटले को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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