पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बादल छंटने के बाद बढ़ी ठंड:रविवार की अलसुबह 3 डिग्री पहुंचा न्यूनतम पारा, फसलों पर जमा पाला

जशपुर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बादल छंटने के बाद दो दिन से ठंड बढ़ गई है। रविवार की रात का न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक गिर गया। शनिवार को जशपुर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था। उसके एक दिन पहले शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया था।

बादल छंटते ही 2 दिन में 4 डिग्री की गिरावट आई है। रात में आसमान साफ होने पर ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ ऐसी स्थिति अगले दो-तीन दिनों तक बने रहने की संभावना जता रहे हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह से दिन के तापमान यानी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser