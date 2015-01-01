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निरीक्षण:बालोद्यान में टूटे मिले झूले, जिम की मशीनें भी खराब, हर तरफ झाड़ियां

जशपुरएक घंटा पहले
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  • कलेक्टर ने गार्डन में सुविधाएं जुटाने व केबल बिछाने के दिए निर्देश

पदस्थापना के बाद पहली बार कलेक्टर महादेव कावरे गुरुवार को जशपुर नगर पालिका क्षेत्र में निरीक्षण के लिए निकले। उन्होंने कंपाेस्ट सेंटर, मुक्तिधाम, बालासाहब देशपांडेय पार्क, सती तालाब एवं महाराजा चौक सहित शहर के अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। कलेक्टर कावरे ने देखा कि बालोद्यान में बच्चों के लिए लगे झूले टूटे हुए हैं, व्यायाम के लिए लगी मशीनें खराब पड़ी हैं और पूरे परिसर में अनचाही झाड़ियां उगी हुई हैं। झाड़ की कटाई-छटाई, सौन्दर्यीकरण एवं वहां स्थित व्यायाम के लिए लगे उपकरण की मरम्मत कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने उद्यान में विश्राम के लिए लगाए गए बेंच, झूले एवं तालाब की सफाई करने सहित उद्यान की सौन्दर्यीकरण के लिए फूल लगाने एवं प्रकाश के लिए लाइटिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर शहर के मध्य स्थित सती तालाब की जा रही साफ-सफाई का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंनें तालाब की सुन्दरता बढ़ाने के लिए लाइटिंग करने एवं तालाब के किनारे पेड़ लगाने को कहा।

व्यापारियों को समझाइश की त्यौहारी सीजन में बरतें सतर्कता
कलेक्टर द्वारा शहर के बीच स्थित महाराजा चौक पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात कर दुकान में मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने की समझाइश दी। उन्होेंने व्यापारियों को अपने दुकान के बाहर इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए बैनर-पोस्टर लगाने की बात कही। कलेक्टर ने महाराजा चौक में स्थित ट्रांसफार्मर बिछी तारों को देखकर किसी अप्रिय हादसे की आशंका को ध्यान में रखते हुए फैली हुई तार को हटाकर केबल लाइन बिछाने के निर्देश कार्यपालन अभियंता भगत को दिए। कलेक्टर ने शहर, नाली सड़क की निरंतर साफ-सफाई, चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण करने के लिए सीएमओ नगर पालिका को निर्देश दिए।

कंपोस्ट सेंटर से जल्द शुरू करें खाद बनाने का काम: कलेक्टर
शहर के लक्ष्मी नगर स्थित कम्पोस्ट खाद निर्माण केंद्र पहुंचकर वहां जैविक खाद निर्माण के प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने केंद्र में निर्मित जैविक खाद का शासकीय विभागों को विक्रय करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कंपोस्ट केंद्र में 40 लाख राशि की लागत वाली 2 नग क्विक कंपाेस्टर मशीन का जायजा लिया। उन्होंने मशीन के लिए शेड निर्माण काम में प्रगति लाने एवं मशीन के काम प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण लेकर यथाशीघ्र खाद निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कम्पोस्ट केन्द्र में निर्मित किए जा रहे वर्मीटाका को भी जल्द से जल्द पूर्ण करा टाके में गोबर डालने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बाकी नदी किनारे स्थित मुक्तिधाम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मुक्तिधाम की आवश्यक साफ-सफाई, पेड़-पौधों की छटाई कराने, लोगों की बैठने की सुविधा, पेयजल की व्यवस्था करने सहित परिसर की सुंदरता के लिए रंग-बिरंगे फूल पौधे लगाने के निर्देश दिए।

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