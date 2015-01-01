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खुलासा:कम वेतन मिला तो मालिक को सबक सिखाने ड्राइवर ने ही कराई थी लूट

जशपुरएक घंटा पहले
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कसजोरा नाले के पास से एल्युमिनियम से भरे दो ट्रकों के लूट के मामले में पुलिस ने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इस मामले में एक नया खुलासा किया है। ट्रक लूट कांड में ट्रक का चालक भी शामिल था जो आरोपियों को पल पल की खबर मोबाइल के माध्यम से दे रहा था। आरोपी ट्रक चालक को उसके मालिक ने कुछ माह का वेतन नहीं दिया था एवं उसे कम वेतन देता था। जिससे आरोपी ट्रक चालक अपने मालिक से परेशान होकर ओडिशा के हिस्ट्रीशीटर बदमाशाें से मिलकर दोनों ट्रक की लूट करवा दी थी। पुलिस ने आरोपियों के द्वारा प्रयुक्त बोलेरो को भी बरामद कर लिया है। 7 नवंबर की रात 8 बजे स्टेट हाईवे 77 कुनकुरी तपकरा रोड पर कसजोरा नाला में हुई 2 ट्रकों की लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपी हिस्ट्रीशीटर सुमंताे साहू ने पूछताछ के दौरान चौकाने वाले खुलासे किए है। आरोपी से पूछताछ में ट्रक क्र. ओडी 19 ई 4080 का चालक प्रशांत प्रधान की संलिप्तता भी उजागर हुई है। मुख्य आरोपी से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि लूटकांड को 7 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने वालो में मास्टरमाइंड पाटलीडीपा का सुमंताे साहू, साहिब का प्रसिध्दो साहू, हितोसरा का अनिल साहू, अंगाबीरा का मानस साहू, कंचनपुर का अमरजीत किसान , कंचनपुर का बुद्धु भोई एवं रेंगाली का आरोपी ट्रक चालक प्रशांत प्रधान शामिल थे।

लूट के मामले में मुख्य आरोपी पहले भी जा चुका है जेल
घटना का मुख्य आरोपी सुमंतो साहू अपने क्षेत्र का खूंखार एवं नामी बदमाश है जिसके विरूद्ध थाना कोंडागुड़ा जिला देवगढ़ में चोरी, थाना अंगुल में 25 किलो गांजा परिवहन, रेंगाली थाना में सोना लूट तथा नक्टीदउल थाना में डकैती के अपराध दर्ज हैं। अमरजीत उर्फ जित्तो के विरूद्ध थाना कसिन्दा में अवैध शराब परिवहन, थाना-अंठापाली संबलपुर में 6 क्विंटल अवैध गांजा परिवहन के प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी मानस , प्रसिद्घाे साहू के खिलाफ संबलपुर, देवगढ़ व अंगुल जिलों के कई थाना में लूट, चोरी, डकैती जैसे कई अपराध पंजीबद्ध हैं। घटना में अब तक 7 आरोपियों में से मास्टर माइंड सुमंतो साहू, अमरजीत किसान तथा ट्रक ड्राइवर प्रशांत प्रधान को गिरफ्तार किया जा चुका है।

ड्राइवर के मोबाइल से हुआ खुलासा
मामले में मास्टर माइंड को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने दोनों ट्रक चालकों के मोबाइल की हिस्ट्री भी खंगालना शुरू कर दी है। ट्रक चालक हेमंत प्रधान के मोबाइल की हिस्ट्री खंगालने पर पुलिस को पता चला कि हेमंत प्रधान आरोपियों के संपर्क में था और हर पल की जानकारी दे रहा था। मोबाइल से जानकारी मिलने के बाद जब हेमंत से पूछताछ की तो आरोपी ने घटना में शामिल होना स्वीकार कर लिया था।

ओडिशा में मिली बोलेरो
पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के तत्काल बाद से ही एसएसपी बालाजी राव के मार्गदर्शन पर फरार आरोपियों की तलाश के लिए निरीक्षक संतलाल आयाम के नेतृत्व में सउनि मनोज साहू आरक्षक नंदलाल यादव आरक्षक मुकेश पाण्डेय तथा आरक्षक प्रमोद रौतिया के टीम का गठन कर जिला संबलपुर (ओडिशा) के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया। जहां नक्टीदउल क्षेत्र से अमरजीत किसान उर्फ जित्तो को हिरासत में लिया गया। जिसके निशानदेही पर घटना में उपयोग लाई गई बोलेरो वाहन क्रमांक ओडी 02ए 0707 को जब्त कर लिया है।

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