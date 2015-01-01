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त्योहार:गांव का बाजार भी रहा गुलजार, परंपरागत रूप से लोगों ने खरीदे झाड़ू व बांस के सामान

जशपुरएक घंटा पहले
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धनतेरस के मौके पर आदिवासी समाज में झाड़ू व बांस के बर्तन खरीदने की परंपरा है। आदिवासियों ने धनतेरस के मौके पर बांस के बर्तन व झाड़ू खरीदा। आदिवासी बांस को वृद्धि का सूचक मानते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन बांस के बर्तन खरीदे जाते हैं ताकि बांस की तरह धन की भी वृद्धि होती रहे। यह खरीदी कृषि प्रधान दिनचर्या के आधार पर की जाती है। वर्तमान में किसानों की फसल पकने को तैयार हैं। दीपावली के बाद किसान धान की मिसाई कार्य में जुट जाएंगे। मिसाई में झाड़ू व बांस के बर्तनों की आवश्यकता होगी। इसे लेकर धनतेरस के मौके पर किसानों ने इसकी खरीदारी की है। बांस के बर्तन को आदिवासी वृद्धि का सूचक मानते हैं। यही वजह है कि बांस के पात्र की खरीदारी अनिवार्य रूप से की जाती है। धनतेरस के मौके पर औषधियों के खरीदी की परंपरा भी है। इसलिए गंाव के बाजार में जड़ी-बुटियों की दुकान लगाकर भी बैगा बैठे थे। कई ग्रामीण खरीदारों ने अनिवार्य रूप से इनकी खरीदी की।

3 हजार रुपए तक में बिके लाल कलगी वाले मुर्गे
शहर के बाजार में धनतेरस पर लाल कलगी वाले मुर्गे भी खूब बिके हैं। एक मुर्गे की कीमत 1000 से 3000 रुपए तक था। आदिवासी समाज में दीपावली की पूजा मुर्गे की बलि देकर की जाती है। इस बलि में लाल कलगी वाले मुर्गे का उपयोग होता है। इसकी शुभ खरीदी लोग धनतेरस के मौके पर करते हैं।

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