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वारदात:पीएनबी बैंक में चोरों ने की सेंधमारी की नाकाम कोशिश

जशपुरएक घंटा पहले
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बगीचा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अज्ञात चोरों के गिरोह ने चोरी का असफल प्रयास किया। देर रात चोरी की असफल कोशिश ने एक तरफ बैंक प्रबंधन की लापरवाही व पुलिस प्रशासन के सक्रिय कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिह्न लगा दिए है। । चोरों ने बैंक की दीवार को तोड़ने का प्रयास किया, साथ ही बैंक के बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे के वायर एवं बिजली कनेक्शन को काट दिए, ताकि अंधेरा हो जाए और उनपर किसी की नजर न पड़ सके। बैंक लाॅकर के ठीक पीछे की दीवार को सेंधमारी करने की कोशिश में लगभग चोर दीवार को छेदने में सफल हो गए थे, साथ ही में गेट का ताला को भी तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि चोर वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो सके। चोरी की घटना का सुबह उस वक्त पता चला, जब बैंक कर्मचारी पहुंचे। सुबह बैंक के कर्मचारी पहुंचे तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला, जिसके बाद उन्होंने प्रबंधन को इस बारे में सूचना दी।

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