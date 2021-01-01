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कोरोना से जंग:17 पीएचसी में भी वैक्सीनेशन शुरू, आज आएगी कोविशील्ड टीके की दूसरी खेप

जशपुर4 घंटे पहले
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  • अब 27 केन्द्रों में होगा कोविड वैक्सीनेशन, दूसरी खेप में 14 हजार से अधिक डाेज आएंगे

जिले में कोविड वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। बुधवार से जिले के 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया । एक और अच्छी खबर यह भी है कि गुरुवार को कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंच रही है। जिसमें करीब 14 हजार से अधिक डोज आएंगे। इस टीके के पहुंच जाने के बाद पहले चरण के टीकाकरण में वैक्सीन की कमी नहीं होगी। जिला अस्पताल, होलीक्रॉस कुनकुरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव, कुनकुरी, कांसाबेल, बगीचा, मनोरा, दुलदुला, लोदाम, फरसाबहार में टीके पहले से लगाए जा रहे थे। मंगलवार तक इन्हीं दस केन्द्रों में कोविड टीकाकरण का काम चल रहा था, पर बुधवार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आस्ता, आरा, घोलेंग, तपकरा, भेलवा, कोलहेनझारिया, नारायणपुर, रनपुर, पडरापाठ, कुर्रोग, सन्ना और मैनी, कोतबा, बागबहरा शेखरपुर, सुरंगपानी, बगिया में भी टीकाकरण शुरू कर दिया है। सभी नए टीकाकरण केन्द्रों में टीके के शुभारंभ के लिए बूथ को फूलों से सजाया गया था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाकर टीकाकरण केन्द्रों का रिबन काटकर उद्घाटन किया।

सभी केन्द्रों में पहले दिन 100 टीका लगाने का लक्ष्य
नए टीकाकरण केन्द्रों में भी पहले दिन 100 टीके का लक्ष्य रखा गया था। किस केन्द्र में कितने प्रतिशत टीकाकरण हुआ इसका आंकड़ा देर शाम तक सीएमएचओ कार्यालय नहीं पहुंच सका था। ग्रामीण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन व सहायिकाएं टीका लगवाने के लिए पहुंचीं। प्राथमिक स्तर पर टीकाकरण शुरू होने से गांव में रहकर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए काम करने वाले हेल्थ वर्करों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉ.पैंकरा का कहना है कि अब टीकाकरण का प्रतिशत जिले में बढ़ेगा। क्योंकि सीएचसी लेबल पर हो रहे टीकाकरण के कारण ग्रामीण इलाकों के हेल्थ वर्कर केन्द्रों तक नहीं पहुंच पा रहे थे।

इंतजाम... दो केन्द्रों के लिए एक एम्बुलेंस की सुविधा
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टीकाकरण के दौरान भी आपातकाल से निपटने की पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी दो टीकाकरण केन्द्रों पर एक एंबुलेंस को रिजर्व रखा गया था। ताकि यदि कहीं टीके का साइड इफेक्ट सामने आए तो तत्काल हितग्राही को अस्पताल तक पहुंचवाया जा सके। सभी केन्द्रों में वेटिंग रूम, टीकाकरण कक्ष व ऑब्जर्वेशन कक्ष भी बनाए गए थे।

जहां कोल्ड चैन प्वाइंट वहां 3 दिन का स्टॉक रखा
नए टीकाकरण केन्द्रों में जहां कोल्ड चैन प्वाइंट हैं वहां तीन दिन का टीका पहुंचा दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोतबा, बागबहार, सुरंगपानी, तपकरा, सन्ना व पंडरापाठ में तीन दिन का डोज एक साथ भेजा गया है। बाकी जगहों पर प्रतिदिन टीके के सौ डोज भेजे जाएंगे।
अाज दूसरी खेप में आएंगे 14 हजार और टीके
कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खेप जिले में पहुंची थी। नोडल अधिकारी डॉ. आरएस पैंकरा ने बताया कि 14 हजार डोज दूसरी खेप में पहुंचेगी। पहली में ही 15 हजार से अधिक डोज की डिमांड थी, पर उस वक्त 7 हजार 700 डोज मिले थे। हालांकि पहली खेप क 3000 से अधिक डोज बचे हुए हैं।

16 फरवरी से टीके की दूसरी डोज
जिन लोगों ने टीके की पहली डोज लगवा ली है उन्हें दूसरी डोज देने का काम 16 फरवरी से किया जाएगा। जिले में टीकाकरण की शुरूआत 16 जनवरी से हुई थी। पहले दिन जिन्होंने टीका लगवाया था, उन्हें ही 16 फरवरी को दूसरी डोज दी जाएगी। टीके के पहले व दूसरे डोज के बीच 4 से 6 सप्ताह का अंतर होना जरूरी है। जिन्हें टीके की दूसरी डोज लग जाएगी वे कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे।

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