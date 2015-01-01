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स्वावलंबन:महिलाएं हो रहीं आत्मनिर्भर, गोबर से बना रही लकड़ी

जशपुरएक घंटा पहले
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  • कलेक्टर चांपाटोली, पतराटोली की स्व-सहायता समूह की महिलाओं से हुए रूबरू

दुलदुला विकासखंड के ग्राम कईकछार के ग्रामपंचायत चांपाटोली का निरीक्षण करके कलेक्टर महादेव कावरे ने गुलाब स्व-सहायता समूह की महिलाओं के सैनिटरी नैपकीन पैड निर्माण कार्य की जानकारी ली। चांपाटोली में स्व-सहायता समूह की 12 महिलाएं सैनिटरी पैड निर्माण कर रही है। गौण खनिज मद से लगभग 9 लाख की लागत से मशीन के साथ कच्चे सामग्री उपलब्ध कराया गया है। समूह की महिलाओं ने बताया कि जिले में कम कीमत पर महिलाओं को और स्कूली बालिकाओं को सेनिटरी नैपकीन पैड उपलब्ध कराया जा रहा है। कलेक्टर ने चांपाटोली में फूलजेनिसिया कूजूर के घर पहुंचकर स्व-सहायता समूह की महिलाओं से मशरूम उत्पादन के सबंध में जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि 12-15 महिलाएं मिलकर मशरूम उत्पादन का कार्य कर रही है। अब तक उन्हें 5 हजार 700 का लाभ मिला है। कलेक्टर ने पतराटोली ग्राम पहुंचकर गंगा स्व-समूह की महिलाओं से दोना पत्तल बनाने के विधि की जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि गौण खनिज मद से उन्हें 3 लाख 55 हजार की लागत से दोना पत्तल बनाने की मशीन उपलब्ध कराया गया है। दोना पत्तल बनाकर वे विक्रय करने का भी कार्य कर रहे है। उन्होंने उन्नति‍ स्व-सहायता समूह के द्वारा पतराटोली में गोबर से लकड़ी बनाने की की विधि के बारे में जानकारी। ग्राम पंचायत के गौण खनिज मद से 3 लाख 71 हजार की लागत से मशीन उपलब्ध कराया गया है। अब तक 5 क्विंटल लकड़ी का निर्माण कर 64 किलो लकड़ी का विक्रय कर चुकी है। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केएस मण्डावी, दुलदुला जनपद की सीईओ ज्योति बबली कुजूर, जिला शिक्षा अधिकारी एन कुजूर, डीपीएम गनपत नायक, स्वच्छ भारत मिशन के जिला सलाहकार राजेश जैन, तहसीलदार विकास जिंदल उपस्थित थे।

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