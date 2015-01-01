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धनवंतरी जयंती मनी:आयु के देवता धनवंतरी की हुई पूजा, कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए की प्रार्थना

जशपुरएक घंटा पहले
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  • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पैकु में विधि-विधान और मंत्रोच्चारण के साथ की पूजा

प्राथमिक स्वस्थ केंद्र पैकु में भगवान धनवंतरि को याद कर पूजा अर्चना की गई। वहां पदस्थ प्रभारी आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ.रंजीत कुमार गुरु ने विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा कर सभी के स्वास्थ और दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ केंद्र के समस्त अधिकारी और कर्मचारी द्वारा पूजा में सम्मिलित होकर भगवान धनवंतरी को फल, फूल और दीप जलाकर भगवान की पूजा कर सभी के स्वास्थ और खुशहाली और कोरोना से बचाव के लिए आयु के देवता भगवान धनवंतरी से प्रार्थना की गई। स्वास्थ्य केंद्र पैकु के आरएमए डॉक्टर साकेत वर्मा ने कहा कि इस दिन अस्पताल प्रांगण में पुष्पों के अलावा औषधीय पौधे अर्पित किए गए। आयुष चिकित्सक डॉ.रंजीत कुमार गुरु के कहा कि वर्तमान में भगवान धनवंतरि को याद करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाजारवाद के बीच उन्हें भुला दिया जा रहा है। खुद को स्वस्थ रखना है और कोरोना जैसे महामारी में भी कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए भी भगवान धन्वंतरि का अनुसरण करना होगा। समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धनतेरस भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए धन्वंतरि का अवतार लिया। धन्वंतरि ही आयुर्वेद के रचयिता हैं, इसलिए भारत सरकार ने इस दिन को ‘आयुर्वेद दिवस’ घोषित किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य लोगों को निरोग रखना है। आज विभिन्न रोगों के कारण लोगों को लाखों रुपया चिकित्सा पर खर्च करना पड़ता है, जिससे लोगों की आíथक स्थिति बदतर हो जाती है। आयुर्वेद के निर्देशों का पालन कर और स्वस्थ दिनचर्या अपना कर हम निरोग रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिसर में तुलसी, गिलोय, नीम, बेल, आम, लेमन घास जैसे औषधीय पौधे लगाने चाहिए। कार्यक्रम के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पैकु में आने वाले सभी हितग्राहियों को आयुष काढ़ा पीने के लिए दिया गया और कोरोना से बचाव के लिए नियमित रूप से आयुष काढ़ा पीने की सलाह दी गई । इस अवसर पर स्वास्थ केंद्र पैकु की महिला चिकित्सक ममता सिंह, स्टाफ नर्स कु.आरती भगत, मधुलिका तेंदुआ, कु.सोनाली गुप्ता और संतोष भगत लैब टेक्नीशियन आदि गण उपस्तिथि थे।

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