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सूचना:16 नवंबर तक मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं अपना नाम

जशपुरएक घंटा पहले
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  • 15 दिसंबर को वोटर लिस्ट पर लेंगे दावा-आपत्ति

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 नवंबर काे जिले के 854 मतदान केंद्रों में किया जाएगा। जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक अभिहित अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों में इस संबंध दावा आपत्ति लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 व 22 नवंबर एवं 12 व 13 दिसंबर को विशेष अभियान तारीख तय की गई है। इन तारीखों में बीएलओ एवं बीएलए घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे एवं जिन मतदाता का नाम मतदाता सूची में छूट गए है एवं जिन मतदाताओं की उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। उन मतदाताओं से फार्म- 6 भरवाकर उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। वहीं जिन मतदाताओं की मृत्यु अथवा उनका स्थानांतरण होकर अन्यत्र चले गए है उन मतदाताओं से फार्म -7 भरवाकर नाम विलोपन की कार्यवाही करेंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 5 जनवरी 2021 तक दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा।

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