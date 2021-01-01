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लापरवाही पर सख्ती:काम में लापरवाही मिलने पर जिला पंचायत सीईओ ने 6 सचिव को थमाया नोटिस

जशपुर5 घंटे पहले
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जशपुर जिला पंचायत सीईओ केएस मंडावी ने रविवार की सुबह 9 बजे ही ग्राम पंचायत चंपाटोली पहुंचकर स्वच्छ भारत मिशन से स्वीकृत सामुदायिक शौचालय का भौतिक निरीक्षण किया। कार्य अप्रारंभ होने के कारण ग्रामपंचायत चंपाटोली, वरपानी, कस्तूरा, जामटोली, बम्हनी, विपतपुर, कोरना के सचिव को कार्य में लापरवाही मिलने पर नोटिस जारी की।

साथ ही चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा पर यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। सीईओ मंडावी ने मनरेगा अंतर्गत हितग्राही बहुरन कुचांग, बैशाखू का कुआं निर्माण, कस्तूरा में डबरी निर्माण, आंगनवाड़ी निर्माण के कार्यों का भी जायजा लिया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत महेश राम निर्मित हो रहे आवासों का जायजा लिया एवं जो आवास आकर्षक बने, उनकी सराहना भी की।

साथ ही ग्राम पंचायत विपतपुर, कोरोना की गौठान का भी निरीक्षण किया, जिसमें वृक्षारोपण अंतर्गत बरती गई लापरवाही को सजगता एवं तत्परता से लेते हुए अविलंब वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही गौठान समिति के अध्यक्ष कोरना ललित कुमार, विपतपुर के मदन सिंह से सुचारू रूप से संचालन करने के लिए विस्तृत चर्चा की।

मंगल भवन दुलदुला में जनपद पंचायत दुलदुला में जनपद सीईओ दुलदुला पी एल मरकाम मनरेगा तहसीलदार विकास जिंदल कविराज पैकरा सहायक परियोजना अधिकारी शशिकांत गुप्ता, स्वच्छ भारत मिशन के जिला सलाहकार राजेश जैन सभी सरपंच सचिव, रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक, करारोपण, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, जनपद स्टाफ के साथ कि विभागीय समीक्षा बैठक की।

बैठक में गौठान के कार्यों एंव गतिविधियों को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। अधिक से अधिक मजदूर लगाने एव ग्रामीणों को रोजगार दिलाने के दिए निर्देश, साथ पूर्ण कार्य के सीसी लगाने के लिए निर्देशित किया गया। शौचालय निर्माण का कार्य 15 फरवरी तक पूर्ण कर जियो टैगिंग करने व प्रधानमंत्री आवास में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने एवं हितग्राहियों को समझाइश देने के निर्देश दिए। आजीविका मिशन में जुटे स्व सहायता समूहों को आजीविका से अधिक से अधिक जोड़ने एव बैक लीकेज के साथ बीसी सखी के माध्यम से मजदूरी भुगतान के लिए चर्चा की गई।

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