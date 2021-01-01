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दो बूंद जिंदगी की:कुनकुरी एसडीएम ने अपने बेटे को पोलियो ड्राप पिलाकर शुरू किया पल्स पोलियो अभियान

कुनकुरी5 घंटे पहले
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एसडीएम ने अपने बच्चे को पोलियों की दवा पिलाते हुए। - Dainik Bhaskar
एसडीएम ने अपने बच्चे को पोलियों की दवा पिलाते हुए।

नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रविवार को पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कुनकुरी एसडीएम रवि राही अपनी पत्नी खूश्बू राही व 11 माह के पुत्र वियान राही के साथ पहुंचे। श्री राही द्वारा अपने पुत्र को पोलियो ड्राप पिलाकर इस वर्ष के पोलियो उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया।

पोलियो उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान में शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देने के कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कुनकुरी अनुविभागीय अधिकारी रवि राही, बीपीएम सूर्यरत्न गुप्ता, एच एन चंद्राकर, सुखमनी चंद्राकर एवं नागरिकों द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति में बच्चों को पोलिया ड्राप पिलाकर किया गया।

नगर के पंद्रह वार्डों में भी पोलियो दवा पिलाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। स्थानीय बस स्टैंड में एक अतिरिक्त बूथ की स्थापना कर अपंजीकृत बच्चों को यात्रा के दौरान पोलियो दवा उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की गई है। एक अन्य मोबाइल टीम द्वारा ईट भट्ठा आदि में कार्यरत मजदूरों के बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जा रही है। सोमवार एवं मंगलवार को स्वास्थ्यकर्मियों की टीम घर घर जाकर छूटे हुए बच्चो को पोलियो दवा पिलाने का कार्य करेंगें।

कुनकुरी ब्लाक में शून्य से पांच वर्ष आयु के सर्वेक्षित लगभग 13 हजार 6 सौ 88 बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। पूरे क्षेत्र को चार जोन में विभाजित कर 148 पोलियो बूथ के साथ एक मोबाइल एवं एक ट्रांजिट बूथ के साथ 150 बूथ की स्थापना की है। पूरे अभियान को 26 को सुपरवाइजर माॅनिटर करेंगें। प्रत्येक बूथ में तीन से चार कर्मचारियों को नियुक्त कर प्रातः आठ बजे से सायं पांच बजे तक सर्वेक्षित बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाई जा रही है।

कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए विकासखंड स्तर पर दल कर्मियों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है एवं गांव में मुनादी, मितानिनों द्वारा रैली, दीवार लेखन, बैनर-पोस्टर इत्यादि के माध्यम से पोलियो दिवस की प्रचार-प्रसार किया गया है।

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