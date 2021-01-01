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शिविर:हादसों को रोकने 172 ड्राइवरों का कराया नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण

रायगढ़2 घंटे पहले
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  • रफ्तार पर कंट्रोल करने दी गई हिदायत

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बुधवार को यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने व हादसे रोकने के लिए स्थानीय जिंदल बैरियर रायगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और फोर्टिस जिंदल अस्पताल के चिकित्सकों के सहयोग से भारी वाहन चालकों का नि:शुल्क नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में 172 वाहन चालकों ने नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चालकों को मौके पर ही नेत्र एवं स्वास्थ्य चिकित्सकों द्वारा नि:शुल्क परामर्श एवं दवाइयां बांटी गई। डीएसपी ट्रैफिक पुष्पेन्द्र बघेल और उनकी टीम ने इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने एवं संतुलित गति से वाहन चालने की समझाइश दी। नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में शासकीय नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्जुन बेहरा, एचडी गुप्ता, राजेश आचार्य, फोर्टिस जिंदल अस्पताल से जनरल फिजिशियन डॉ निर्भय कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ धनेश्वर वर्मा, शत्रुघ्न आदित्य, नर्सिंग सहायक शोभा टोप्पो, निरीक्षक बोनिफास एक्का उपस्थित थे।

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