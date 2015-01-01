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कार्रवाई:कार के रेडियेटर व बंपर में मिला 21 किलो गांजा

रायगढ़5 घंटे पहले
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  • मामले में तीन आरोपी हुए गिरफ्तार

सरिया पुलिस ने ओडिशा से गांजा ला रहे तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कार के रेडियेटर और बंपर में 21 किलो गांजा छिपाकर मध्यप्रदेश लेकर जा रहे थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार सरिया पुलिस को शनिवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा के सोनपुर से एक अल्टो कार क्रमांक एमपी 52 सीए 1223 में गांजा तस्करी कर जबलपुर (एमपी) ले जाने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस ने कंचनपुर के पास सड़क पर नाकेबंदी कर कार की जांच की तो उसमें तीन लोग सवार मिले। तलाशी में आरोपियों की कार के रेडिएटर और बंपर में 21 किलो के गांजे के पैकेट्स मिले। ऐसे में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में हनुमंत सिंह 29 साल, मंजु भुईया 24 साल और जितेन्द्र सिंह 24 साल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि वे ओडिशा से एमपी जा रहे थे।

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