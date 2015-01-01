पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आतंक:44 हाथियों ने बर्बाद की खड़ी हुई फसल

रायगढ़5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सबसे ज्यादा चिमटापानी में हाथियों का उत्पात, फिलहाल बस्ती से हैं दूर

घरघोड़ा और तमनार में 44 हाथियों के तीन अलग-अलग झुंड ने 20 से ज्यादा किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह चौपट कर दी है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने गुरुवार को मौका निरीक्षण कर फसल नुकसान का आंकलन किया है। विभाग ने किसानों को जल्द से जल्द फसल नुकसान की भरपाई करने की बात कही है। फिलहाल किसान सालभर की मेहनत बर्बाद होने से परेशान हैं। लंबे अंतराल के बाद एक साथ 44 हाथियों का झुंड घरघोड़ा और तमनार पहुंचा है। यहां चिमटापानी के 12 हाथियों ने रातभर में 12 किसानों की फसल बर्बाद कर दी है। इसी तरह अमलीडीह में 21 किसानों का दल दो दिनों से डटा हुआ है। इस दल में 10 नर, 4 मादा और 7 शावक शामिल है। यह दल क्षेत्र में कटंगडीह धरमजयगढ़ से क्षेत्र में पहुंचा है। दिन में हाथियों का यह दल जंगल में और शाम होते ही धान खाने खेतों में पहुंच रहा है। दल ने चार किसानों के खेत में रात भर उत्पात मचाया है। 4 किसानों की 8 एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। 11 हाथियों का तीसरा दल तुमीडीह गांव में है। इस दल में 3 नर 6 मादा और 2 शावक मौजूद है। दल शांत होने के कारण अब तक क्षेत्र में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन विभाग के टीम हाथियो के मूवमेंट की लगातार निगरानी कर रही है। आसपास के लिए ग्रामीण इलाकों लगातार मुनादी भी कराई जा रही है, ताकि हाथियों द्वारा क्षेत्र में किसी तरह की कोई जनहानि न हो।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें