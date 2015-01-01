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कार्रवाई:6 क्रशरों पर किया पांच लाख रुपए का जुर्माना

रायगढ़3 घंटे पहले
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  • 15 दिन पहले रॉयल्टी पर्ची में गड़बड़ी मिलने पर कर दी गई थी सील

गुड़ेली में क्रशर खदानों में रायल्टी चोरी मामले सामने आने के बाद टीम ने छह क्रशर सील कर दिए हैं। कार्रवाई के 16 दिन बाद खनिज विभाग ने छह क्रशर मालिकों को 5 लाख 13 हजार रुपए जुर्माना भरने कहा है। पुलिस ने कुछ दिन पहले एसएस मिनरल्स के खदान पर छापा मारा तो वहां पर कई खदानों की रायल्टी पर्ची मिली। मामला खनिज और राजस्व टीम के पास पहुंचा तो जांच में छह खदानों में गड़बड़ी मिली। इसके बाद संचालकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था। खनिज विभाग के इंसपेक्टर उमेश भार्गव ने बताया कि छह खदानों के खिलाफ 50 हजार रुपए से लेकर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि वसूलने के बाद ही क्रशरों को खोल दिया जाएगा। टीम ने गुड़ेली में अपूर्वा ग्रामोद्योग, जगदंबा पावरटेक, मां नाथलदाई और सर्व मंगला क्रशर प्लांट को सील कर दिया। अगले दिन एक दिसंबर को दीपक सिंघल का क्रशर भी सील कर दिया।

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