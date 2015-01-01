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महामारी:कोरोना से 6 की मौत, 2013 की जांच में मिले 228 संक्रमित

रायगढ़5 घंटे पहले
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  • जिले में अब तक मिले 17 हजार 467 मरीज

जिले में कोरोना के 228 नए संक्रमित मिले वहीं छह लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को 2013 सैंपलों की जांच के बाद 228 कोरोना पॉजिटिव मिले। इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17 हजार 467 हो गई। जिले में कोरोना से मृतकों की संख्या 219 पर पहुंच गई है। राहत की बात यह रही कि स्वस्थ होने पर होम आइसोलेशन और अस्पतालों से 158 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 2203 हो गई है। शुक्रवार को जिले के बरमकेला , सारंगढ़ , पुसौर और रायगढ़ में ज्यादा संख्या में संक्रमित मिले। इलाज के दौरान कोविड हॉस्पिटल में छह की मौत हो गई। इनमें तीन लोगों को कोरोना के साथ अन्य बीमारियां भी थी, वही तीन की मौत सिर्फ कोरोना से हुई है। मरने वालों में एक 42 साल पुरुष भी शामिल है। वह कोरोना के साथ शुगर और बीपी का मरीज था। मौसम बदलते ही जिले में पिछले 15 दिनों से मौत के आंकड़े में तेजी से इजाफा हुआ है। विभाग मौत का कारण देर से मरीजों के जांच कराने को बता रहा है।

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