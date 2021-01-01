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आंदोलन टला:60% धान का उठाव नहीं कलेक्टर से मिलेगा संघ, मंत्री उमेश के आश्वासन पर टली प्रबंधकों की हड़ताल

रायगढ़7 घंटे पहले
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धान खरीदी के बाद समितियों से धान का उठाव नहीं होने के कारण प्रबंधकों ने 1 फरवरी से आंदोलन की चेतावनी दी थी। शनिवार को उच्च शिक्षा मंत्री के आवश्वासन के बाद रविवार को संघ ने आंदोलन टाल दिया है। प्रबंधकों का कहा है कि खरीदी पूरी होने के बाद 60 फीसदी से अधिक धान का अब तक उठाव नहीं हुआ है।

संघ के पदाधिकारियों ने कहा, विपणन संघ के अफसरों से लगातार उठाव कराने के लिए कहा है लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समिति प्रबंधक संघ के अध्यक्ष अरुण बेहरा ने बताया कि सोमवार को इसी मुद्दे को लेकर कलेक्टर भीम सिंह से भी मुलाकात की जाएगी। सोसाइटियों में धान 15-17 फीसदी नमी वाला धान खरीदा जाता है।

अब धूप तेज होगी तो धान सूखेगा। इससे वजन कम होगा। इसका नुकसान समितियों के सिर पर आता है। इसके साथ ही जो बारदाने दिए गए हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। उसके फटने से धान बाहर निकल रहा है। इसका नुकसान भी सोसाइटी को उठाना पड़ता है। 53 लाख क्विंटल धान खरीदी की गई है, लेकिन अधिकांश सोसाइटियों में 60 फीसदी धान उठाव नहीं हो सका है।

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