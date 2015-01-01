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धोखाधड़ी:एक्सिस बैंक में नौकरी का झांसा देकर युवक से 65 हजार की ठगी

रायगढ़5 घंटे पहले
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  • ठगों ने खाते में ऑनलाइन जमा करा लिए पैसे

एक्सिस बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर केडार क्षेत्र निवासी युवक से आरोपियों ने 65 हजार रुपए ठग लिए। अच्छी नौकरी का ऑफर मिलते ही युवक बिना जांच-पड़ताल किए खाते में पैसे जमा कराता गया, जब नौकरी नहीं मिली तो उसे ठगी का अहसास हुआ। पुलिस के अनुसार अगस्त महीने में थाना केडार पहंदा गांव निवासी कुंज बिहारी 33 साल को विकास मिश्रा नाम के व्यक्ति ने फोन कर एक्सिस बैंक में नौकरी का प्रस्ताव दिया। युवक के अनुसार उसे 19 अगस्त को ठग का पहला फोन आया। पीड़ित को बताया गया कि उसका प्रोफाइल एक्सिस बैंक में नौकरी के लिए सेलेक्ट किया गया है। दो दिन बाद दूसरे मोबाइल से कॉल आया और इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन के नाम पर उसे रुपए जमा कराने कहा गया। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अकाउंट ओपनिंग, सिक्यूरिटी चार्ज और लैपटॉप के लिए युवक से पैसे लिए गए। युवक भी बिना किसी जांच के नौकरी के लालच में एक महीने तक ठगों के खातों में रुपए डालता रहा। इस तरह से युवक ने ठगों के खातों में लगभग 65 हजार रुपए जमा कर दिए, लेकिन दो महीने बाद भी युवक को नौकरी के संबंध में कोई मैसेज नहीं आया। इसके बाद युवक ने मोबाइल में ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज की। जिसपर केडार पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 420 का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

फोन से ठगी करने के मामले लगातार बढ़े
फोन से ठगी करने के मामले जिले में 65 से ज्यादा दर्ज हो चुके हैं। आरोपी ऑनलाइन या फिर फोन की मदद से ही पीड़ितों के खातों से लगातार पैसों की ठगी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गैंग के कुछ सदस्यों को पकड़ा था। मुख्य आरोपी को पकड़कर जल्द बड़ा खुलासा करने का दावा पुलिस ने किया है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी के बारे में पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाई है।

इस हफ्ते ऑनलाइन ठगी के दो मामले हुए दर्ज
भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 948 रुपए की साड़ी बुक की थी। लक्की ड्रा में फंसे कार को पाने के चक्कर में किसान के खाते से 1 लाख 88 हजार रुपए गंवा दिए थे। इसी तरह दूसरा मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। जब ठगों ने फोन को हैक कर एक व्यक्ति के खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए।

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