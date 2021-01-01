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पार्षदों का आरोप:विकास कार्यों के टेंडर में हो रही मनमानी, प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही राशि के लिए लगा रहे चक्कर

सारंगढ़एक घंटा पहले
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  • शिकायत लेकर पालिका कार्यालय पहुंचे पार्षद

नगर के समस्याओं और नगरपालिका मे व्याप्त मनमानी कार्यों से रुष्ट होकर शनिवार को नगर पालिका परिषद के कांग्रेसी पार्षद और एल्डरमेन नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और मुख्य नगरपालिका अधिकारी संजय सिंह से समस्या व मनमानी के संबंध मे चर्चा की। पार्षदों ने कहा कि विकास कार्यों के टेंडर में बहुत मनमानी हो रही है, प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही राशि प्राप्त करने कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं।

वार्डों मे साफ सफाई सही तरीके से नहीं हो रही है। शहर के कई वार्डों में पुराने स्वीकृत विकास कार्य जिसमें नाली सड़कों का काम लटका हुआ है, वहीं पेंशन के पात्र हितग्राही व राशन कार्ड के हितग्राही भी यहां दफ्तर मे भटकते हैं। जिस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया।

पार्षद व एल्डरमैन बंधुओं ने परिषद के प्रेसिडेंट इन काउंसिल में भी नामित पार्षदों को फेरबदल करने के लिए भी आपस में चर्चा की। जिसमें निर्णय हुआ कि काउंसिल के पार्षदों को हटाने नगर पालिका अध्यक्ष कोई त्वरित निर्णय शीघ्र नही लिया तो पार्टी स्तर पर मुहिम छेड़ी जाएगी।

चर्चा में नगर पालिका के विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल, पार्षद रामनाथ सिदार, सोनी अजय बंजारे, सरिता राजेश यादव, गीता महेन्द्र थवाईत, मंजूलता लक्ष्मण मालाकार के साथ ही एल्डरमैन नूतन थवाईत, सरिता गोपाल, शुभम बाजपेई, बबलू बहिदार मौजूद थे।

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