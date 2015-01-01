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शिक्षा:आठवीं तक के बच्चों का मार्च तक होगा असेसमेंट

रायगढ़3 घंटे पहले
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अब स्कूलों में पहली से लेकर आठवीं तक के स्टूडेंट्स को भाषा और गणित की दक्षता को जानने के लिए इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते है... नाम से अभियान शुरु करने जा रही है। इसमें भाषा और गणित की बुनियादी दक्षता परखी जाएगी। यह अभियान मार्च तक चलेगा। इसमें जिनकी शिक्षा का स्तर ठीक नहीं मिलेगा, उन्हें स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराकर पढ़ाया जाएगा। बाद में उनकी शिक्षा का दोबारा आंकलन किया जाएगा। इधर लैलूंगा और धरमजयगढ़ में कनेक्टिविटी को लेकर परेशानी सामने आ रही है, इसमें तीन माह के भीतर में पंचायत या स्कूल भवनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देकर पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी है। लैलूंगा, धरमजयगढ़ और सारंगढ़ पढ़ाई में पिछड़े : जिले में ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है। कनेक्टिविटी नहीं होने से लैलूंगा, धरमजयगढ़ और सारंगढ़ में भी छात्रों को परेशानी हो रही है। धरमजयगढ़ में 133, सारंगढ़- 248 और लैलूंगा- 152 स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई में एक्टिव नहीं है। इन्ही तीन ब्लॉकों में धरमजयगढ़ में 780 सारंगढ़ में 1130, लैलूंगा में 666 छात्र ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इन जगहों ऑफलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। चिप्स के ईडीएम अनुपेन्द्र प्रधान भारत नेट प्रोजेक्ट में तीन महीने के भीतर पंचायत और स्कूल भवनों में पढ़ाई कराने के लिए मुफ्त में वाईफाई कनेक्टिविटी दी जानी है ताकि पढ़ाई शुरू हो सके।

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